Hosszú és nehéz, két évet tartó „vakáció” után kissé megmozdult a világ, a lakosság szakíthat időt, anyagiakat és egy kevés kedvet is ünnepelni. Mondhatnánk, inkább találkozni egymással és azokkal a testvértelepülésbeliekkel, akiktől nem tudta elszakítani a falut a járvány. Van, ahol megismétlik a régi falunapokat, van, ahol kissé másabb a rendezvény.

Szinte nem hiszünk a fülünknek, hogy újra szól a fúvósmuzsika, és ha kissé szorongva is, de újra ünneplés zajlik Isten szabad ege alatt – ez lenne a szép számban összegyűlt kőröspatakiak szabadjára röppent ünnepi véleménye. Baráti kézszorítássá verbuválódtak a régi kapcsolatok, asztalhoz ültek az igazi barátok: Gárdony, a Balaton-délvidéki Somogygeszti és egy újabb baráti kapcsolat megszületését is bejelentették, hiszen a felvidéki Felsőpatony is Sepsikőröspatak testvértelepülése lesz.

– Ismerkedésünk egy közvetett kapcsolat révén jött össze Kisgyörgy Sándor kőröspataki polgármesterrel – nyilatkozta lapunknak a délnyugat-szlovákiai település polgármestere, Sidó Tivadar.

A baráti találkozás szombaton vette kezdetét Sepsikőröspatak és tágabb vidékének megismerésével a természet ölén, a község nagyon beerdősödött vidékén, a közel 1000 m magas Tekse-tető lábánál, ahol a harapni- és innivaló is jobban esett. Vasárnap, Árpád-házi Szent Hedvig előestéjén ökumenikus istentisztelettel kezdődött a rendezvény a római katolikus templomban, ahol a vendégfogadó Faragó István plébános celebrált rövid ünnepi szentmisét, a Szent­írásból felolvasott Nagy Zsolt Attila református és Tordai Ernő unitárius lelkész. A községi sportpályán folytatódott az ünnep, belépő taktusát a sepsikőröspataki és kálnoki fúvószenekar igazi székely-magyar kis koncertje diktálta, a székely módon kivitelezett humort – a Pittyes 2-es és a Gyufa bohózatot – kézdivásárhelyi együttes vitte színpadra.

Néptáncokkal lépett fel a hazai Kincskereső és a Zöldfenyő táncegyüttes, mellettük meg a magyarországi Gárdony táncosai. A fiatalabbak izgatottan várták a nap vendégét, Vadkerti Imre, a Kormorán együttes szólóénekesének fellépését, aki ez alkalommal vehette át a Sepsikőröspatak díszpolgára címet. Szép és nemes gesztus volt az együttes „ünnepi meglepetése” is: Sepsikőröspatak község himnusza, szövegét írta Szőke István Attila, zenéjét szerezte az együttes billentyűse, Szűts István. Helyi produkció volt a Gróf Kálnoky Lovarda lovas tornászainak bemutatója Sánta Dénes és Ruzsa Magor országos bajnokok fellépésével.