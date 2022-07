A kivételezés marad

Próbálnak úgy tenni, mintha csak a szokásos hazai fércmunkáról lenne szó, mintha akarnák ők is a kiváltságok eltörlését, de mindig elcsúsznának valami eljárási banánhéjon, csakhogy kilóg a lóláb, ki hisz már nekik, ha a saját kárukra valahogy soha nem vétenek eljárási hibát.

Egészében ez a kiváltságosdi, amihez a legjobban értenek. Tegnap a legnagyobb parlamenti alakulat, a Szociáldemokrata Párt elnöke, Marcel Ciolacu ismételten elmagyarázta, hogy ő ugyan nem helyesli a munkabéreknél magasabb nyugdíjak folyósítását, de a katonai és belügyi járandóságokhoz nem lehet hozzányúlni, mert azok nem speciális, hanem foglalkozási nyugdíjak. Pedig biztosan tudja, hogy az Európai Bizottság tételesen kérte Romániától minden extra nyugdíjkategória felszámolását, és azt, hogy mindenki saját hozzájárulása szerinti összegeket kapjon. Ezt egyébként vállalta is a kormány, no nem a mostani, hanem az előző, amely szintén Klaus Iohannis államfő vezérlése alatt működött. Abban a szociáldemokraták ugyan nem vettek részt, és azóta számtalanszor kifogásolták is az országos helyreállítási terv kitételeit, főként a nyugdíjemelések szükségességével ágálva, persze ez esetben is önérdekből.

A speciális nyugdíjak ugyanis az elmúlt két évben szinte háromszor annyit nőttek, mint a rendes időskori juttatások: előbbiek átlag 1307 lejjel, utóbbiak pedig 397 lejjel emelkedtek. Ez nem csupán felháborító, hanem tarthatatlan is, mert jelenleg egy nyugdíjasra egy munkavállaló jut, de a lakosság elöregedése miatt ez a jónak most sem nevezhető arány is felborul már néhány éven belül. Ezért kellene alapjaiból újrarendezni a nyugdíjrendszert, ez a kormány azonban aligha fogja megtenni. A PSD pár éve – a Dragnea-korszakban – még 40 százalékos nyugdíjemelésről beszélt, de nem jutottak el az új törvény megalkotásáig, és valószínűleg jobb is: az egységes bértörvénynek nevezett, 2017-ben elfogadott jogszabály ugyanis teljesen félrecsúszott. Azzal a céllal dolgozták ki, hogy végre fontosságuk szerint rangsorolják (és fizessék meg) a különböző állami munkahelyeken dolgozókat, az elnöktől a községháza takarítónőjéig, ámde a hónapokig egyeztetett rács rövid életűnek bizonyult: utólag itt-ott igazítottak rajta, kivételeket szabtak, a nagy garral eltörölt pótlékok helyett újak jöttek, és most még kuszább a bértábla, mint a „rendteremtés” előtt volt.

A liberálisok pedig hallgatnak. A PNL-ből régebb sokat tüzeltek a különnyugdíjak és a fiatalon nyugdíjazottak újbóli állami alkalmazása ellen, de amióta Nicolae Ciucă leszerelt tábornok (akinek éves nyugdíja tavaly nagyjából 65 ezer lejjel volt magasabb a fizetésénél) a kormányfő és a pártelnök, a téma ugyanúgy lekerült a napirendről, mint a plágiummal szerzett doktorátusoké. Jövőben a szociáldemokratákhoz kerül a miniszterelnökség, és más változások is jönnek az örök és lenyűgöző Romániában – biztosak az eddigiek alapján abban lehetünk, hogy kivételezés, az lesz.