Mi mindent nyújt egy dekorfóliás beltéri ajtó? /X/

Cikkünkben bemutatjuk a dekorfóliás beltéri ajtók előnyeit és hátrányait, annak érdekében, hogy a lehető legjobb döntést hozhasd meg.

A dekorfóliás ajtók legfontosabb előnyei

Az Ajtóház dekorfóliás beltéri ajtói, avagy szabványajtói igazán szép kivitelben készülnek, de nem árt azzal sem tisztában lenni, hogy a beltéri nyílászárók között nem ezek az ajtók viszik a prímet. Elsősorban a kedvező ár-érték arány miatt szokták a vásárlók ezt a típust választani, s a szabvány kifejezés is elárulja, hogy azokba az ingatlanokba, ahol szabványnak megfelelő az ajtónyílás, ott méretben is tökéletesen fog illeszkedni ez az ajtótípus.

A legfontosabb tulajdonságuk, hogy szinte azonnal, igen gyorsan elérhetőek, ezért azokban a helyzetekben, amikor az idő kérdése kulcsfontosságú, érdemes számításba venni a dekorfóliás beltéri ajtók választását. Ezzel ugyan lemondunk olyan extra tulajdonságokról, mint az egyedi kialakítás vagy a kiemelt kopásállóság, de így is szép nyílászárókhoz juthatunk általuk.

Panelépületekbe is megfelelő lehet?

Ez igen gyakori kérdés, de sajnos a válasz nem igazán kedvező. Az ok a szabványméretekben rejlik, amelyeknek a panellakások jellemzően nem felelnek meg. Így azokba inkább a CPL felületű ajtók javasoltak, hiszen azok már egyedi méretben készülnek. Igény esetén természetesen még ennél is magasabb színvonalat képviselő, egyedi gyártású festékszórt, valamint nemesfa nyílászárók is elérhetők.

Mi mindent nyújtanak a dekorfóliás beltéri ajtók?

Egyrészt a szabványoknak megfelelő méretekben készülnek, másrészt – annak ellenére, hogy a magasabb színvonalú ajtók kopásállóságával nem tudnak versenybe szállni – éveken keresztül jó állapotban maradnak. Esztétikailag széles választékban elérhetőek, s a modern enteriőrbe is kiválóan beilleszthető típusokat is szép számmal találhatunk közöttük.

Funkciójukat maximális mértékben ellátják, a legnagyobb előnyük azonban az azonnali rendelkezésre állásuk lehet. Eme tulajdonságuk miatt kedvelt választásnak bizonyulnak új építésű ingatlanok esetében, ahol az építtetők árérzékenyen igyekeznek megválogatni az összetevőket.

Műszaki problémákra egyáltalán nem kell számítani, ha dekorfóliás beltéri ajtót választunk, továbbá görbeség, vetemedés, gyártási hiba sem jelentkezik, hiszen műszaki szempontból kifogástalan állapotban kerülnek beszerelésre.

Kiknek ajánlott a dekorfóliás beltéri ajtókat választani?

Elsősorban azok számára lesz kitűnő választás ez a nyílászáró, akiknek fontos, hogy minél előbb beszerelésre kerülhessenek az ajtók, továbbá mutatós, dizájnos, valamint műszaki szempontból egyformán kifogástalan minőségű nyílászárók megvásárlására törekednek.

Amennyiben hosszabb életű, illetve egyedi gyártású ajtókat szeretnénk, érdemes a bejárati ajtók többi típusával is megismerkedni.