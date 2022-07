Kissé ódzkodtam a Staropramen Darktól (e rovatban április 6-án írtunk róla), de miután kellemesen csalódtam benne, sőt, ízlett is, egyáltalán nem aggódtam amiatt, hogy nem lesz ínyemre való félvér testvére. Elkészítéséhez cseh, müncheni és karamellmalátát használtak a sörmesterek, akik maltózszirupot is kevertek a Granátba a megfelelő édesség eléréséhez. A szekrény mélyéről most is előkerült a feliratos pohár, s ebbe töltöttem ki a borostyánbarna nedűt. Karamelles jegyek egészítik ki a kellemesen telt sörillatot, s ettől egyszerűen harmonikussá válik. A kis szemű habkorona a vártnál vékonyabb, kisebb, tört fehér színe jól passzol a serital barnás árnyalatához. Íze eleinte édeskés-malátásnak és fűszeresnek tűnik, majd ezután kerül elő az enyhe komlósság. A zamatában felfedezni némi karamellességet, de ott van benne az a finom keserűség is, amitől az utóíze száraz, édes-kesernyés marad. A közepesen testes folyékony kenyérnek lágyabb a szénsavassága, emiatt egy picit vizezettnek tűnt, ám ez a tény nem ront az összhatáson. Együttvéve ez sem egy rossz sör, sőt, de nem lett a kedvenc lagerem. Finomabbnak találtam a Darkot, kiegyensúlyozott, karakteres főzetként azért a Staropramen Granát is megérdemel egy hetest. Megkóstolni mindenképp érdemes – több helyen is azt lehet olvasni a Granátról, hogy 1884-es recept alapján készül; ha ez igaz, akkor a csehek nemcsak ma, hanem egykoron is tudtak jó sört főzni!

Adatok: * gyártja: Pivovary Staropramen s.r.o. * származási hely: Csehország * ára: 3,19 lej * kiszerelés: üveg * mennyiség: 330 ml * alkoholtartalom: 4,8% * szárazanyag-tartalom: 11,6ºP * IBU: 26 * színe: borostyánbarna * összetevők: víz, árpamaláta (cseh, müncheni és karamellmaláta), maltózszirup, komló * típus: félbarna sör (amber lager) * a sör pontszáma: 7/10 * ebből fogyasszuk: korsó, lageres pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: kellerbier – németül pincesört jelent. Általában szűretlen lager, magas komló és alacsony szénsavtartalommal. A benne található élesztő és egyéb ki nem szűrt összetevők miatt édeskésebb ízű és testesebb, egyben tápanyagokban is gazdagabb, mint a szűrt sörök, ám soha nem élesztőillatú. Fénytől védett és hideg helyen célszerű tárolni, de eltarthatósági ideje még így is rövidebb a többi sörhöz képest, ezért általában frissen palackozva árusítják és szolgálják fel.