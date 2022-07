Külön kuka a használt étolajnak

Háromszéken, sőt, az országban az első olyan város volt Sepsiszentgyörgy, ahol használt étolaj gyűjtését harangozták be. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Kézdivásárhelyen a Gosp-Com Kft. is.

Kézdivásárhelyen és a céhes város néhány környékbeli településén a Gosp-Com Kft. foglalkozik a hulladékgazdálkodással. A városi tanácsnak alárendelt cég ezentúl használt étkezési olajat is begyűjt, hiszen a lefolyóba öntött étolaj egyike a környezetre legkárosabb hatással bíró anyagoknak. A cég a céhes város területén hat zárható hulladékgyűjtő szigetnél helyezett ki használt étolaj gyűjtésére alkalmas konténereket. A lakosságot arra kérik, hogy az elhasznált főzőanyagot jól bedugaszolható palackokba gyűjtsék és azt dobják a tartályokba. Zonda Balázs igazgató érdeklődésünkre kifejtette: korábban is gyűjtötték az étolajat, erre az időszakonként megszervezett lomtalanítási akciók keretében volt példa, de a cég székhelyén is átvették attól, aki bevitte.