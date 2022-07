Iratkoznak a pótérettségire

A nyári érettségin 291 háromszéki vizsgázó bukott, 189-en idei, 102-en pedig korábbi végzősök, rajtuk kívül azok is jelentkezhetnek, akik júniusban nem próbálkoztak, de időközben meggondolták magukat, és mégis fontosnak tartják az oklevél megszerzését, vagy azért nem érettségizhettek, mert pótvizsgát kellett tenniük abból tárgyból, amelyből megbuktak a tanév végén. A nyári érettségin sikertelenül vizsgázók közül többen elmondták, arra számítanak, az őszi érettségi könnyebb, ezt azonban nem igazolják a korábbi évek eredményei. Tavaly a júliusi időszakban a vizsgázók 65 százaléka érte el a hatos átmenőt, míg ősszel csupán 25 százalék volt ez az arány, ami részben érthető, mivel augusztusban többségében a kevésbé felkészültek jelentkeznek, de voltak, akiknek nem a hatos volt a tét, azt korábban megszerezték, de javítani szerettek volna.

Idén egyetlen vizsgáztató központban, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában szervezik a pótérettségit, a jelentkezők számától függően szükség esetén a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskolában is létrehoznak egy albizottságot, de erre legfennebb a román írásbelin kerül sor, mivel a legtöbben ebből a tárgyból vizsgáznak – közölte lapunk megkeresésére Farkas Csaba, a megyei érettségi bizottság titkára. Az őszi érettségin nem minden megyében működik majd javítóközpont, ezeket az oktatási minisztérium jelöli ki, ha Kovászna megyét is kiválasztják, akkor a sepsiszentgyörgyi Constantin Brâncuși Szakközépiskolában rendezik be azt – mondtotta. A pótérettségi augusztus 16-án kezdődik és szeptember 3-án ér véget.