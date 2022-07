Július 24-én kezdődik a tizenötödik Ferences Biciklitúra (FerBit), amely során július 31-ig 270 kilométert teker a részt vevő hetven fiatal – többnyire egyetemisták. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvény csúcspontja július 30-án lesz, akkor tartják a Kis- és Nagysomlyó közötti nyeregben a II. Székely Kerékpáros Találkozót, ahol kerékpárosok, motorosok, lovasok és gyalogosok is részt vesznek. Főcze Imre Bonaventura atya, fő szervező elmondta, idén szemet gyönyörködtető, lelket felvidító, kalandos útszakaszt jelöltek ki, mottójukat pedig a Zsoltárok Könyvéből választották, a passzus így szól: Az élet útjára tanítasz engem!

A biciklitúrát ezúttal Jakab István Barna, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke és Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere is felkarolta. Az alelnök elmondta, szeret motorozni és biciklizni, szívügyének tekinti a bicikliutak kialakítását, viszont úgy érzi, Háromszéken elsősorban mentalitásváltásra lenne szükség, hogy az autóval, motorral és kerékpárral közlekedők jobban vigyázzanak egymásra. „A mentalitásváltáshoz szükséges, hogy a lehető legtöbbször megmutassuk magunkat, kellenek motorkerékpáros és biciklis felvonulások, hirdetni kell a zöldebb életmódot” – fogalmazott Jakab István Barna.

Vargha Fruzsina úgy nyilatkozott, minden biciklis kezdeményezést szívesen látnak, egyre szorosabb az együttműködés az önkormányzat és a Szent Ferenc Alapítvány között. Az alpolgármester Bonaventura atyát tavaly ismerte meg, közösen fogtak neki a Vándortábor Program Erdélybe telepítésének. A gyermekek aktív kikapcsolódását nevezik digitális detox tábornak is, egy héten keresztül biciklivel járják be Székelyföldet, így lehetőségük van megismerni szűkebb hazájukat, a magyarországi fiatalok pedig feltérképezhetik Erdélyt, valamint ellátogathatnak olyan helyszínekre, amelyeket másképp nem lenne lehetőségük megnézni.

Idén bekapcsolódott az eseménybe a sepsiszentgyörgyi Fitness Tribe és a Vidám Motorosok baráti társaság. Előbbi egyesülettől Luffy Vilmos, Lászlóffy Loránd és Borsos Mónika – aki 12 éve a FerBit résztvevője – azt szeretnék, ha a Sepsiszentgyörgy–Csíksomlyó közötti táv teljesítéséhez egyre többen csatlakoznának a megyeszékhelyről és környékéről. A fehér pöttyös, piros kendős motorosoktól Vajda Zsolt és Vajda Edit elmondták, már a tavaly is voltak a Nyeregben. Baráti társaságuk három évvel ezelőtt kovácsolódott össze, azóta lehetőség szerint segítik a Szent Ferenc Alapítvány gyermekeit. A Fitness Tribe július 30-án, szombaton reggel 6-kor a #Sepsi felirat előtt várja azokat, akik készen állnak az 53 kilométeres táv teljesítésére, a Vidám Motorosok pedig már július 25-én, az oltszemi fogathajtó pályán ebéddel fogadják a 70 kerékpárost.

Szabó Norbert, a Sepsi-SIC többszörös országos és Balkán-bajnok pályakerékpárosa szívesen odaáll minden olyan kezdeményezés mellé, amely a kerékpáros kultúra fejlődését szolgálja. Ha az edzésprogramja és a versenynaptárja engedi, akkor részt vesz az eseményen, addig is a népszerűsítésben igyekszik szerepet vállalni. Hozzátette, számos hiányosság van a kerékpáros közlekedés biztonságosságát tekintve, fontos, hogy a kerékpárosok és az autósok kölcsönösen vigyázzanak egymásra.

Főcze Imre Bonaventura 15 éve kerékpározik, ezáltal jobban megcsodálhatja a teremtett világ értékét, szépségét és fontosságát. Már tizenöt európai országban megfordultak, idén azonban Székelyföldet választották, mert tavaly baráti fogadtatásban volt részük, így most Kovászna és Hargita megyében tekernek, de érintik Bákó megyét is. Az atya kiemelte, hogy Szent Ferenc az ökológia védőszentje, aki mindenkit arra bátorított, hogy Istent dicsérje jelenlétével a teremtett világban. Hozzátette, kihasználtuk a természetet, elfogyasztottuk a kincseket, amelyek alapvetően szükségesek számunkra. Manapság azt látjuk Európa- és világszerte, hogy erdőtüzek pusztítanak, folyóvizeink egyre apadnak. A biciklitúra azért jött létre, hogy odafigyeljünk a teremtett világra, tudatosabban éljünk, ugyanakkor az évek során olyan közösség kovácsolódott össze, amire nem is számítottak. Egymásra odafigyelve és egymást bátorítva bicikliznek, azt vallják, tudatosítani kell a kerékpározás örömét, szépségét.

Július 24-én, vasárnap este Csíkszentsimonban az Eucharist Zenekar és Mező Misi, a Magna Cum Laude énekese szórakoztatja a július 25-én útnak induló fiatalokat, akik július 25-én 53 kilométert tesznek meg Sepsiszentgyörgyig. Július 26-án, kedden a megyeszékhelyről Kászonimpérre tekernek (55 km), majd július 27-én, szerdán Aklos és Csinód érintésével Úzvölgyében szállnak meg (55 km). Július 28-án, csütörtökön 60 kilométer vár a csoportra Csobányosig, ezt követően július 29-én, pénteken érkeznek Hidegségre (57 km). Július 30-án, szombaton az útjuk Csíksomlyóra vezet (44 km), ahol a II. Székelyföldi Kerékpáros Találkozó után visszatérnek Csikszentsimonba a Csík Zenekar koncertjére. Július 31-én, vasárnap záró szentmisével és kiértékeléssel búcsúznak egymástól a résztvevők.