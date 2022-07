A rugalmas étrend

Az utóbbi években előtérbe került a vegetáriánus és a vegán étrend, de mit tehetnek azok, akik nem szeretnének örökre lemondani a húsfogyasztásról, vagy ezen is túlmenően, minden állati eredetű táplálékról? Nekik lehet megoldás a flexitáriánus étrend – emeli ki a nosalty.hu honlapon Bodon Judit dietetikus.

Mint írja, a jövő étrendje egyre inkább növényi alapú lesz. A vegetáriánus és a vegán táplálkozás előretörésének egyik mozgatója a fenntarthatóság kérdése. Sokak szerint ezek a részben vagy teljes egészében növényi táplálékokon alapuló étrendek nagy mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Föld ökológiai egyensúlya helyreálljon.

Sokan vannak azonban, akik a fentiek figyelembe vétele mellett mégsem szeretnének örökre lemondani az állati eredetű alapanyagok fogyasztásáról, de nyitottak a zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék arányának növelésére étrendjükben. Ezt az elképzelést hivatott megvalósítani a flexitáriánus étrend: a szóösszetétel a vegetáriánus és a rugalmasság (flexibilitás) szavak összekapcsolásából jött létre. Ebben az étrendben nagyon hangsúlyos szerepet kapnak a növényi alapanyagok, de a hús-, hal-, tejtermék-, tojásfogyasztást rugalmasan beilleszthetőnek ítélik a mindennapokba.

Fő jellemzői

A flexitáriánus étrend előtérbe helyezi a természetes eredetű növényi fehérjeforrásokat (mindenféle hüvelyest, borsó- vagy babfélét), de lehetőséget ad az állati eredetű táplálék mértékletes fogyasztására is. Egy jól összeállított, kiegyensúlyozott flexitáriánus étrend hozzájárulhat a testsúly optimalizálásához, valamint egyes krónikus betegségek, mint pl. a szív- és érrendszeri, egyes daganatos és a 2-es típusú (gyakran az étrend által indukált) cukorbetegség kockázatának csökkentéséhez. Emellett meg a bolygó ökológiai egyensúlyára nézve is kedvezőbb, mint egy húsfogyasztásra illetve az intenzív mezőgazdaság termékeire (gabonafélékre, olajos magvakra) alapuló étrendek.

Ez az étrend – ahogy a nevéből is kiderül – nem szigorú szabályokon alapul, sokkal inkább tekinthető életmódnak, mint szigorú diétának. Elsősorban nem arra ad iránymutatást, hogy miket korlátozzunk az étrendünkben, hanem arra, hogy miből fogyasszunk többet.

Alapelvek:

– igyekezzünk minél több zöldséget, gyümölcsöt és teljes értékű gabonákat fogyasztani

– fehérjebevitel terén helyezzük át a hangsúlyt az állati eredetű fehérjékről (hús, hal, tejtermékek, tojás) a növényi eredetűekre (bab- és borsófélék, olajos magvak, diófélék)

– legyünk rugalmasak – alkalmanként fogyaszthatunk húst, ugyanígy nem megvetendőek a tejtermékek, ahogy a tojás sem

– a feldolgozott élelmiszereket próbáljuk kerülni (ilyen a gyorséttermi koszt, a feldolgozott húsipari és sütőipari termékek)

– korlátozzuk a cukorbevitelt (ez talán a legnehezebb, hiszen hozzáadott cukrot tartalmaz szinte minden szénsavas üdítőital, a gyümölcslevek, szörpök, de cukor hozzáadásával készülnek a boltban kapható különféle szószok is).

Ugyanakkor ennél az étrendnél is fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen, hiszen csakis így képes biztosítani szervezetünk, életmódunk, mozgásigényünk számára a szükséges tápanyagokat.

Előnyök és hátrányok

Magas élelmirost-tartalma miatt a kiegyensúlyozott flexitáriánus étrend hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez, segíthet a fogyásban is, hiszen csökkentjük a magas cukor- vagy keményítőtartalommal (vagyis nagy kalóriaértékkel) bíró feldolgozott élelmiszerek fogyasztását, és növeljük az alacsony kalóriatartalmú zöldségekét. Az étrend a fenti okokból hozzájárulhat a 2-es típusú (tartósan magas vércukorszint indukálta) cukorbetegség megelőzéséhez, hiszen ebben az esetben is fontos az alacsony energiatartalmú, élelmi rostokban gazdag étrend, illetve a megfelelő testsúly elérése. A gyümölcsök, zöldségek, diófélék, olajos magvak, teljes értékű gabonák és a hüvelyesek számos olyan tápanyagot, többek között antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek hozzájárulhatnak egyes daganatos betegségek megelőzéséhez, arra azonban egy flexitáriánus étrend esetében is oda kell figyelni, hogy az állati eredetű táplálék arányának csökkenése B12-vitamin-, vas-, cink-, kalcium- és omega-3-zsírsavhiányhoz vezethet a szervezetben. (a nosalty.hu alapján)