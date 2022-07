Lefagyott a román politika idősebb Lomniciék fellépése miatt

Ebben a levélben annak a kezdeményezésnek a vizsgálatát kérték, amelyet egy román képviselő nyújtott be a román külügyminiszterhez. Mint azt az ügy hátteréről korábban megírtuk, Mirela Adomnicai, a román Szociáldemokrata Párt parlamenti képviselője arra kérte Bogdan Aurescu román külügyminisztert, hogy tiltsák ki Romániából idősebb Lomnici Zoltánt, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét és Tóth Kálmánt, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnökét, mivel Kézdivásárhelyen Vasvári Pál-díjat adtak át az időközben szabadlábra helyezett Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak. Emlékeztetőül: a két férfit öt-öt év szabadságvesztésre ítélte a román bíróság terrorizmus vádjával úgy, hogy az elítélés okát és a döntőnek mondott bizonyítékokat titkosították, azt még a vádlottak és védőik sem ismerhették meg.

Az ügy érdekessége azonban az, hogy Mirela Adomnicai külügyminiszterhez intézett iratában úgy fogalmazott, hogy a két székely elítélt gázvezetéket kísérelt meg felrobbantani Gyulafehérváron a helyi nemzeti ünnep alkalmából tartott parádén.

Ennek kapcsán idősebb Lomnici Zoltán korábban azt mondta, hogy mivel sem a vádiratban, sem a bírósági eljárás során nem volt szó ilyen adatról, felmerülhet, hogy a román képviselő titkos információt hozott nyilvánosságra. Tisztázni kell, hogy sérült-e az igazságszolgáltatás román alkotmányban garantált függetlensége a bizalmas adat kiszivárogtatásával, és azt is vizsgálni kell, hogy megvalósult-e állami vagy szolgálati titoksértés bűncselekménye. Ez utóbbi súlyos kihágásra utal – hangsúlyozta a volt főbíró, aki éppen ennek tisztázása érdekben fordult Kulcsár-Terza Józseffel a román képviselőház elnökéhez.

Idősebb Lomnici Zoltán úgy véli, az a tény, hogy a levelükre a törvényes határidőig nem érkezett válasz, azt jelenti, hogy beadványuk zavart okozott a román politikai életben. „Nem söpörték le a levelünket az asztalról, ami annak is köszönhető, hogy előre közöltük: ha nem foglalkoznak érdemben az üggyel, akkor a román legfőbb ügyészhez fordulunk, illetve megkeressük az Emberi Jogok Európai Bíróságát is, amely jelenleg is vizsgálja Beke István és Szőcs Zoltán elítélésének jogszerűségét” – hangsúlyozta az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke.

A volt főbíró a Magyar Nemzetnek beszélt arról is, hogy tervezte, ellátogat a Tusványosra, de a szervezőkkel történt egyeztetés után úgy döntött, távol marad a rendezvénytől. Nem szerette volna, hogy ott intézkedhessenek vele szemben, és ezzel a Tusványos nyugalmát megzavarják.

Mint elmondta, Romániában az a gyakorlat, hogy egy esetleges kitiltásról szóló döntést nem közölnek az érintettel, az illető csak akkor tudja meg, hogy mi történt, amikor be akar lépni az országba. Idősebb Lomnici Zoltán azonban elmondta, ügyek intézése érdekében hamarosan mindenképpen mennie kell Erdélybe, így ki fog derülni, hogy kitiltották-e vagy sem. Ha megtagadják a belépését Romániába, akkor azzal rajta, mint közjogi méltóságon keresztül, Magyarországnak üzennek.

„Egy biztos, ha kitiltottak, akkor a román bírósághoz fordulok, mert a jogorvoslat ebben az esetben is biztosított” – emelte ki idősebb Lomnici Zoltán. (Borsodi Attila/Magyar Nemzet)