Szívvel, szemmel, lélekkel

A telt házas rendezvényen Huszár Szilamér fotográfus, a népiskola fotós szakának koordinátora és egyben a kiállítás mentora köszöntötte házigazdaként az egybegyűlteket. Bemutatta Veres Katalin Zágonban élő és alkotó fotós munkáit. Megtudtuk, hogy a kiállított alkotások nagy része helyi tájakat láttat viszont. A palettán megtalálható a természetfotó, a portré, de van dokumentarista jellegű fotó is, ilyen például a svájci Einsiedelnben taláható fekete Madonna. Veres Katalin fényképei mélyen tükrözik a hagyományos családi értékek fontosságát, az otthoni tájak szeretetét és nem utolsósorban az Istenbe vetett hit erejét.

Ráduly Zsófia zenetanár tanítványa, a 16 éves Mátyás Attila, aki elsőéves zongora szakos diák, nagy sikerrel adta elő Franz Schubert és Friedrich Kuhlau egy-egy darabját.

Gáj Nándor igazgató köszöntőbeszédében kifejtette, hogy Veres Katalin fotós, valamint Mátyás Attila elsőéves zongorista a Művészeti és Népiskola idei felfedezettjei, hiszen mindketten kiemelkedően mutatták be azt a szakmai tudást, amelyet viszonylag rövid idő alatt sajátítottak el. Nem ért egyet azzal az idézettel, hogy senki nem lehet próféta saját hazájában. A művészeinket elsősorban helyi szinten kell támogatni, hogy megerősödve dolgozhassanak, hiszen alkotásukkal, munkásságukkal azt a közösséget erősítik, építik, ahol éppen élnek. Sajnos, sok esetben nem veszik komolyan a kezdeti szárnybontogatást, és rendszerint csak a büszkeséggel marad a helyi közösség, amikor már idegenben szerez jó hírnevet az alkotó. Bátorítani, támogatni kell az ifjú alkotókat, hogy itthon, a saját környezetükben tudjanak kibontakozni, és ne kényszerüljenek idegen földön keresni a boldogulást. Ezen a téren mutatott jó példát Zágon, hiszen Veres Katalin első egyéni kiállítását a helyi önkormányzat, a községben szolgáló katolikus és református lelkészek is támogatták, mint ahogy példamutató a közösség részéről az is, hogy a fiatal fotóművész telt ház előtt mutatkozhatott be. (bekecsi)