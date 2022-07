A 62 éves Jakab Gábor szomszédját, a 48 éves Dálya Csabát kérte meg, hogy segítsen neki kidugaszolni a gazdaságában levő tartályt. A férfi beereszkedett a tartályba, ahol a felszabaduló mérges gázok miatt rosszul lett és elájult. A tulajdonos azonnal riasztotta a hatóságokat a 112-es segélykérő számon, de segítséget kért a település közelben lakó polgármesterétől is. Az 59 éves Bíró Csaba és 32 éves lánya, Mónika a helyszínre siettek, megpróbálták kihozni a bajba jutott férfit, de ők is rosszul lettek. Negyedikként a tulajdonos is beereszkedett a szeptikus tartályba, hogy kimenekítse a fiatal nőt, de ő is eszméletét vesztette. Az időközben a helyszínre érkező tűzoltók hozták fel a tartályból a négy sóváradi személyt, a tulajdonos volt az egyetlen, akit újra tudtak éleszteni, később azonban ő is elhunyt. Bíró Csaba 2016 óta volt a színmagyar lakosságú Sóvárad polgármestere. (Maszol)

BIO, DE MÉRGEZŐ. A Carrefour és a Mega Image áruházlánc is bejelentette, hogy visszavonja két Bio márkanév alatt futó termékét, a Tortilla Chips és a Tortilla Chips Chilli csipszet, miután kiderült, hogy a kukoricalisztben, amelyből készültek, tropán alkaloidok nyomait fedezték fel. Ezek olyan mérgező vegyületek, amilyeneket például a nadragulya, a beléndek vagy a csattanó maszlag választ ki másodlagos anyagcseretermékként. Akik vásároltak ilyesmit, azokat arra kérik, hogy semmi esetre se fogyasszák el, inkább vigyék vissza a boltba, ahol vették, és visszakapják a pénzüket. (Főtér)

KIADTÁK A HACKERT. Beteljesedik a sorsa annak a Mihai Păunescu nevű, 37 éves román hackernek, akit hosszú évek óta köröznek az Egyesült Államok hatóságai, miután tagja volt annak a csoportnak, amely világszerte mintegy egymillió számítógépet fertőzött meg a Gozi nevű vírussal, több millió dolláros kárt okozva a „csínnyel”. A férfit 2012-ben Romániában őrizetbe is vették, de óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Akkor megszökött az országból, és hosszú évekig bujkált. Végül tavaly júniusban fogták el Kolum­biában, most a dél-amerikai­ak adták ki őt az amerikai hatóságoknak. (Főtér)