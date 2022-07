A Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) szerdán bejelentette, hogy az FTC-Telekom vezetőedzője, Varga Zsolt lesz a folytatásban a férfiválogatott szövetségi kapitánya. A szakember a következő idényben még klubedzői munkáját is ellátja a fővárosi alakulatnál, azt követően azonban főállású kapitány lesz, legalább 2024-ig.

„Az elnökség úgy érezte a hétfői kapitányi meghallgatások után, hogy elfáradt a kapcsolat Märcz Tamás és a csapat között, így közös megegyezéssel megszüntettük szövetségi kapitányi státuszát. A párizsi olimpiáig a szövetség stratégiai tervének része a fiatalítás, a mostani döntéssel ezt is szeretnénk felgyorsítani. A legfontosabb, hogy az olimpiára kvalifikáljon a válogatott” – jelentette ki az MVLSZ elnöke, Vári Attila.

A célokkal kapcsolatban hangsúlyozta, az augusztus 29-én rajtoló horvátországi Európa-bajnokságig nagyon kevés idő van hátra, ráadásul egy olimpiai ciklus közepén járnak, így azért is született meg a lehető leggyorsabban a döntés, hogy a válogatott jövő hétfőn megkezdhesse a felkészülést a kontinenstornára.

„Munkamániás vagyok, legszívesebben már most is a medence mellett állnék síppal a számban és stopperrel a kezemben. A következő időszak jelmondata a munka és a lépésről lépésre történő fejlődés lesz, a legelső napok legfontosabb feladata pedig az, hogy keretet hirdessek, ezáltal a játékosok az elmúlt napok izgalmai után megnyugodjanak” – fogalmazott Varga Zsolt.

A szakember szerint voltak már előtte olyan edzők, akik jól bírták a kettős terhelést, ebben pedig nagyon számít majd a ferencvárosi, valamint a válogatottnál hamarosan kinevezésre kerülő stábjára is. „Elődöm, Märcz Tamás felajánlotta a segítségét, vele is egyeztetni fogok, elsősorban arról, mikorra milyen edzőtáborok és medenceidők vannak lekötve. Ezt is figyelembe véve kezdjük majd el a munkát” – zárta nyilatkozatát.

Az 50 éves, játékosként 2000-ben olimpiai bajnok tréner 2013 óta irányítja a Ferencváros csapatát, amellyel azóta háromszor lett bajnok, nyert Magyar Kupát, kétszer az Európa-kupát és az európai Szuperkupát is elhódította, 2019-ben pedig a Bajnokok Ligájában is a csúcsra ért.