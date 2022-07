A babavárás első hetei: mit tudhatunk a 6 hetes magzatról? /X/

Készülni a baba megszületésére

Már a terhesség elején elkezdünk vágyni arra, hogy néhány olyan dologgal vegyük körbe magunkat, amelyek megdobogtatják a szívünket, s már a megszületendő gyermekre irányítják figyelmünket, érzelmeinket. A szinte sosem használt, ám ennivaló babacipők mellett érdemes lehet nagyobb tárgyként a Bubbaland.hu egyik gyönyörű babafészkét beszerezni.

Ez lehet az első tárgy a leendő babaszobában, beindíthatja képzeletünket, s elindíthat azon a lelkileg és érzelmileg is bejárandó úton, amelynek a végén anyává, apává, családdá válhatunk a gyermek világra érkezését követően. Ráadásul nagyon nagy hasznát fogjuk venni a babafészeknek, ha megszületett a baba. Ám most még csak 6 hetes kis magzatról van szó. Nézzük, mi mindent tudhatunk már róla!

A 6 hetes magzat

Ugyan ilyenkor a kis pocaklakó mindössze lencse nagyságú, nem árt, ha tudod, hogy egyetlen hét alatt megduplázta méreteit! Elkezd elkülönülni a fej a testtől, sőt, az ajkak körvonalai is formát öltenek, miközben az állkapcsok szétválásai is megkezdődik. Felveszi teste a jellegzetes magzati pózt, s a végtagok kezdeményei is láthatóvá válnak.

Ebben a korban alakul ki az agy három fő területe, ami után robbanásszerű fejlődésnek indul. Nem véletlen, hogy a fej olyan nagy a test többi részéhez képest. A belső szervek is rohamos fejlődésnek indulnak, a keringési rendszer pedig már tökéletesen működik, s a vér átjárja a baba testét. A szívverést már meghallhatod az ultrahangos vizsgálaton, ami jóval gyorsabban üt, mint egy felnőtté, de ez teljesen normális.

Ez az az időszak, amikor megkezdődik a magzatburokban a víz termelődése, amely védelmezi a babát a rohamos fejlődésben a pocaklakó lét során. Természetesen nemcsak a baba, hanem az anya is változik!

Téged sem hagy érintetlenül…

Testi változások is zajlanak, növekszik a méh mérete, s így kicsit mindennek kevesebb hely jut odabenn. Ez is az oka annak, hogy sokkal sűrűbben kell mosdóba járni, de a hormonális változások is nagy szerepet játszanak a gyakori pisilésben.

A babavárás állapota emellett biztosan izgalommal tölt el, s szeretnél már most mindent megtenni a piciért, s persze mindkettőtök érdekében igyekszel mindent elkövetni, hogy vigyázz magadra, magatokra.

Sokat teszel magatokért a bőséges vízfogyasztással, valamint a zsíros, fűszeres ételek kihagyásával is. Előbbi gondoskodik arról, hogy megfelelően hidratált állapotba kerülj, s ne halmozz fel feleslegesen méreganyagokat a szervezetedben. Utóbbival pedig csökkentheted a gyomorégés esélyét. Tedd meg magatokért, amit csak tudsz, s élvezd az izgalmas utat, ami rátok vár! (X)