Mi az USB-C csatlakozó, és milyen előnyei vannak? /X/

A csatlakozó típusa szerint többféle szabványosított port létezik, a hagyományos microUSB mellett az USB-C a legújabb típusú feltörekvő szabvány, amelyet ma még csak a legújabb típusú okostelefonok, laptopok, tabletek tartalmaznak, de idővel minden más USB csatlakozót kivált majd.

A forradalmi USB-C csatlakozó

Az USB-C specifikációit 2014-ben tették közzé, azonban a technológia igazán csak az elmúlt években terjedt el. A Kábelvilág webáruház USB-C kábelei a jövő technológiájának megfelelően minden csatlakoztatásra képes eszköznek megfelelnek, és a töltésen kívül adatátvitelt is lehetővé tesznek.

Az USB-C mostanra már nemcsak a régebbi USB-szabványok, hanem más szabványok, például a Thunderbolt és a DisplayPort valódi helyettesítője lehet, és akár a 3,5 mm-es audiocsatlakozó potenciális alternatívája is. Szorosan összefonódik más új szabványokkal is, mint például a gyorsabb sebességet biztosító USB 3.1 és az USB Power Delivery, amely az USB-kapcsolatokon keresztül történő jobb energiaellátást biztosítja.

Új, kisebb, megfordítható csatlakozóformával rendelkezik, így könnyebb csatlakoztatni. Az USB-C kábelek lényegesen több energiát képesek szállítani, ezért nagyobb eszközök, például laptopok töltésére is alkalmasak. Emellett 10 Gbps-os átviteli sebességet is kínálnak. Bár a csatlakozók visszafelé nem kompatibilisek, a szabványok igen, így az adapterek régebbi eszközökkel is használhatók.

Miért van szükség szabványosításra?

A legismertebb szabványos USB-csatlakozó az USB-A, amely masszív, ugyanakkor csak egyféleképpen csatlakoztatható - ami nyilvánvalóan soha nem az, ahogyan először megpróbálja bedugni. De ahogy az eszközök egyre kisebbek és vékonyabbak lettek, ezek a hatalmas USB-csatlakozók egyszerűen nem fértek el. Így jött létre sok más USB-csatlakozó forma, például a micro és a mini portok.

A különböző méretű eszközökhöz tartozó, eltérő alakú csatlakozók komoly káoszt, kábelrengeteget okoznak egy háztartáson belül is. Az USB-C ennek véget fog vetni egyszer s mindenkorra, hiszen új, egységes csatlakozószabványt kínál. Csak egyetlen kábelre lesz szüksége, akár külső merevlemezt csatlakoztat a laptophoz, akár az okostelefonját tölti USB-töltőről.

A Type C port elég kicsi, így elfér egy szupervékony mobileszközben is, ugyanakkor elég erős ahhoz, hogy minden perifériát csatlakoztasson a laptophoz. Többféle protokollt is támogat, ami lehetővé teszi, hogy olyan adapter legyen, amelyek HDMI, VGA, DisplayPort vagy más típusú csatlakozások kimenetére is képes egyetlen USB-portról.

A jövőben az USB-C egyre több és több típusú eszközben fog megjelenni, egy napon akár a Lightning-csatlakozót is felválthatja az Apple eszközökön, így nem lesz szükség külön töltőkre. (X)