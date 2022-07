Bölöni és Rossi óriási érdeklődés közepette mesélt

A 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban idén a sport is kiemelt figyelmet kapott, ugyanis szerdától szombatig a Buzánszky Jenő Sportteraszon a filmvetítéseken kívül kerekasztal-beszélgetéseket, interjúkat követhettek figyelemmel az érdeklődők. A moderátorok a legnépszerűbb és legismertebb sportágak hazai és határon túli bajnokaival, szakemberekkel, szakpolitikusokkal vitatták meg a nemzetközi és a magyar sport aktuális kérdéseit. Többek között Erdei Zsolt amatőr és profi világbajnok ökölvívó, Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok, illetve testvére, Lőrincz Viktor olimpiai és világbajnoki ezüstérmes birkózó, Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó osztott meg érdekes gondolatokat. Továbbá Tusnádfürdőre érkezett Gera Zoltán korábbi válogatott labdarúgó, szövetségi edző, valamint Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Schmidt Ádám, Magyarország sportért felelős államtitkára, Novák Károly Eduárd, Románia sportminisztere és Bölöni László edző, egykori román válogatott labdarúgó.

Az Európa-bajnokság volt pályafutása csúcsa

Gera Zoltán 97-szeres válogatott labdarúgó Magyarországon és Angliában is legendának számít, jelenleg a 21 év alatti válogatott szövetségi edzője. Zűrös gyerekkora volt, de bízik benne, hogy a története inspiráló lehet. „Bízom benne, hogy a történetem inspiráló lehet mindenkinek, aki bajba kerül. Az a korszak nagyon rossz volt, abbahagytam az iskolát és a futballt, mindent, amit nem kellett volna. Jézus Krisztus azonban megmentett, utána már magányos harcosként jártam az utamat, és azért is különleges a pályafutásom, mert nagyon gyorsan történtek az események, mindent gyorsan fel kellett dolgoznom” – mondta Gera Zoltán.

A 43 éves szakember szerint, ha Pécs után nem a Ferencváros csapatát választotta volna, aligha tudta volna befutni azt a pályát, amit végül sikerült. Ráébredt arra, micsoda felelősség viselni a zöld-fehér mezt, ezt még Angliában is tapasztalta a nézőtéri zászlók láttán. Hosszú éveken át játszott a szigetországban, számtalan csodás gólt szerzett, többek között a Liverpool vagy az Arsenal ellen is, de mint mondta, semmi sem fogható ahhoz, hogy 2016-ban az Európa-bajnokságon szerepelhetett a magyar válogatottal.

„Az Eb volt pályafutásom csúcsa! Nem az Európa-liga-döntő, sem a Premier League-szereplés, hanem a válogatottal Franciaországban lenni, játszani harmincötezer néző előtt. Elképesztően boldogok voltunk, kiváltságos helyzetben éreztük magunkat, továbbjutottunk csoportból, gólt is rúgtam. Szereztem rengeteg találatot életemben, de mindenki a Portugália ellenire emlékszik legjobban. Utána úgy hagytam abba, hogy több már nincs a pályafutásomban, az volt a tetőpont” – fogalmazott.

Gera Zoltán

Esze ágában sincs elhagyni a válogatottat

Ria, ria, Hungária! skandálás közepette, a tömeg szorításában lépett a Buzánszky Jenő Sportteraszra Marco Rossi, a magyar futballválogatott olasz szövetségi kapitánya. „Mondtam a játékosoknak is, hogy mi még nem vagyunk az Aranycsapathoz hasonlíthatók. Viszont azt is kijelentettem, hogy most már végleg beírtuk magunkat a magyar futball történelemkönyvébe” – mondta szerényen Marco Rossi, aki hozzátette, hogy nagyapja történeteiből már azelőtt jól ismerte a magyar Aranycsapatot, mielőtt 2012-ben Magyarországra érkezett dolgozni.

„Olyan szakma ez, hogy mindig mérlegelni kell a lehetőségeket, de nagy hálával tartozom Magyarországnak, a magyar szurkolóknak és a szakszövetségnek. Ha igazi nagy csapathoz hívnának, mindenképpen mérlegelnem kellene, de most semmi kedvem távozni a magyar válogatott éléről. Csodálatos eredményeket értünk el, úgyhogy az arcomat és a fejemet még hosszú ideig el kell viselnetek” – jegyezte meg mosolyogva.

A kapitánynak még három évig van szerződése, a további tervekről azt monda, az Eb-szereplésük alapkő volt, arra építkezve elkezdhetnek egy újabb projektet, ennek gyümölcse a mostani Nemzetek Ligája-szerepléssel kezd beérni. Amikor a világbajnoki selejtezőben kétszer kikaptak az albán csapattól, elbizonytalanodott a folytatást illetően. Ha egy nap a szövetség úgy döntene, hogy meneszti, el kellene fogadnia, de sohasem fogja beadni a lemondását. Semmi sem tántorítja el, 2025-ig van szerződése, szeretné kitölteni. Cél, hogy benn maradjanak a Nemzetek Ligája A-csoportjában, kijussanak újra az Eb-re, ezt követően pedig lehet, összejön egy világbajnoki kvalifikáció is.

Kubatov Gábor

Szükség van egy közép-európai ligára

Egy anyaországi és három határon túli, magyar identitású futballcsapat elnöke, Kubatov Gábor (Ferencvárosi Torna Club), Világi Oszkár (Dunaszerdahelyi DAC), Diószegi László (Sepsi OSK) és Zsemberi János (Topolyai SC) beszélgetett a magyar futballcsapatok európai kupaszerepléséről és a gazdasági lehetőségekről. Elhangzott, sok hátrány éri a határon túli, magyar identitású együtteseket, amelyek regionális tekintetben tőkeerősek, viszont a nyugati riválisokkal nem versenyezhetnek gazdaságilag.

A gazdasági lehetőségek nyilván rendkívül meghatározóak a Kárpát-medencei klubok európai szereplésében. Nagy egyetértés volt abban, hogy a szinte nemzetközi multicégeknek megfelelő nagy nyugati klubokkal nehéz harcolni, de az országukon belüli klubokhoz képest Dunaszerdahelyen, Topolyán vagy Sepsiszentgyörgyön is meglehetősen jók a körülmények, a háttér, az infrastruktúra, azonban számtalan hátrányt így is el kell szenvedniük.

Világi Oszkár kifejtette, hogy a viszonylag jó anyagi helyzet ellenére ebben a régióban a jó játékosokat nehéz megtartani, sokan csak ugródeszkának használják ezeket a csapatokat, aztán továbblépnek, és erre fel kell készülni, hogy szinte évről évre át kell alakítani a keretet. Kubatov Gábor szerint az európai élcsapatokkal nem lehet versenyezni, példaként megemlítette, amikor tavalyelőtt bejutottak a Bajnokok Ligájába, 32 millió euró volt a költségvetésünk, a Dinamo Kijev hetvenmillió euróból gazdálkodott, az ukrán csapaté volt a második legkisebb. Hozzátette, előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy beszéljünk egy közép-európai liga létrehozásáról.

Bölöni László

Könyvet ír és filmet készítenek róla

A Steaua játékosaként 1986-ban BEK-győztes, 108-szoros román válogatott futballista, jelenleg a francia Metz vezetőedzőjeként dolgozó Bölöni László óriási érdeklődés közepette mesélt a pályafutásáról, a terveiről és a magyarságáról. „Kell még nekem ez a stressz? Csak belebukni lehet. Franciaországban még a másodosztály is nagyon erős. A kiesés egy francia klubnak rögtön húszmillió euró veszteséget termel. Ilyenkor vagy a játékosokat kell eladni, vagy az adósságot kell tovább görgetni, egyik sem szerencsés. Igyekszem a legtöbbet kihozni a helyzetből” – mondta mosolyogva Bölöni László.

Kollárik Tamás producer filmet forgat az erdélyi legendáról, aki elmondta, hogy amikor megkeresték a filmtervvel, simogatta a büszkeségét az ötlet, hiszen esendő ember. Úgy gondolja, talán valami olyasmiben sikerült részt vennie a sportágában, ami nem adatik meg mindenkinek. Mindezt kisebbségiként, ami talán még érdekesebbé teszi egy filmesnek a történetét. A BEK-győzelem után azt mondták róla, az egyetlen magyar, akit az összes román elfogad. Akkor úgy érezte, talán adott valamit a románoknak, ami tiszteletet ébresztett bennük iránta. A 69 éves vezetőedző elárulta, hogy nemcsak film készül róla, maga is ír egy könyvet önmagáról, a gyerekkoráról és a játékos-pályafutásáról, azt reméli, idén be tudja fejezni.

„El kell ismerni, a magyar futball óriásit változott az infrastruktúrában. Nem akarok neveket mondani, de bízom benne, hogy az emberek tudják, kinek kell ezt megköszönni. Az út, amelyre most a magyar labdarúgás lépett, magasra vezethet, adja a Jóisten, hogy így legyen” – mondta Bölöni László, aki mindig büszke volt a magyar identitására, küzdött azért külföldön is, hogy a nevében soha ne hagyják le az ékezeteket.