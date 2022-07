Két kézdivásárhelyi játékos is kapott behívót az U19-es teremlabdarúgó-válogatottba, amely szombattól egy hétig Temesváron készül a rohamos léptekkel közeledő korosztályos Európa-bajnokságra. A július végi összetartáson Robert Lupu szövetségi kapitány tizennégy fiatal futsalosra számít, közülük nyolcat pedig székelyföldi klubok küldenek a nemzeti csapathoz.

A szeptember elején esedékes spanyolországi U19-es teremlabdarúgó Európa-bajnokságra hangoló román válogatott folytatja felkészülési sorozatát, hiszen szombattól vasárnapig a csapat Temesváron edzőtáborozik. Robert Lupu szövetségi kapitány ezúttal is tizennégy játékosnak küldött meghívót: közülük öt az FK Székelyudvarhelyhez, három a Temesvári CFR-hez, kettő a Kézdivásárhelyi SE-hez és egy-egy a Marosvásárhelyi VSK-hoz, a Galaci Unitedhoz, az Industrias Santa Colomához és a Zaragoza Unionhoz érkezett. A céhes városi alakulattól most is számítanak Barbocz Norbertre, de ez alkalommal mellette Mojzi Botond van ott a temesvári összetartáson.

Az U19-es teremlabdarúgó-válogatott kerete: Alin Cârdei (Galaci United), Vasile Căruntu (Industrias Santa Coloma/Spanyolország), Vlad Ilie, (Zaragoza Union/Spanyolország), David Marius, Alexandru Trifa, Andrei Buhăceanu (Temesvári CFR), Péter Miklós, Hegyi Attila, Kerestély József, Csog János Csongor, Miklós Árpád (FK Székely­udvarhely), Nagy Tamás (Marosvásárhelyi VSK), Barbocz Norbert, Mojzi Botond (Kézdivásárhelyi SE).

Az ifi futsal Európa-bajnokságot szeptember 3–10. között rendezik meg Jaénben, a román válogatott az A-csoportban a házigazda Spanyolországgal, Ukrajnával és Horvátországgal találkozik. Barboczék 4-én a címvédő spanyolokkal (21 óra), 5-én az ukránokkal (16 óra) és 7-én a horvátokkal (13.30) találkoznak a csoportkörben, 8-án kerül sor az elődöntőkre (ide a négyesek legjobb két-két csapata jut be) és 10-én a fináléra. (t)