Pedig érdekes volt ez az eszmecsere is. Bodó Barna politológus, a Szórvány Alapítvány elnöke (Temesvár) a világban levő magyar házakról is beszélt – az elsőt 1927-ben Rómában hozták létre az első világháború után elmenekült magyarok, a legnagyobb ilyen közösségi létesítmény pedig Melbourne-ben van, és teljesen önfenntartó. Léteznek Brazíliában, Észak-Amerikában és persze Európában is, ahol egyházi támogatást kapnak, vagy a magyar állam segíti a fennmaradásukat. Temesváron is a magyar állam vásárolta vissza az 1930-ban közösségi összefogással felépített, később államosított, majd privatizált magyar házat, amelyet most egy sokkal kisebb közösségnek kell be­laknia és fenntartania, ami nem egyszerű feladat. Közép-Európában egyébként Lugoson, Jakabffy Elemér kezdeményezésére jött létre az első olyan intézmény, amelyet ma Magyar háznak nevezünk, és amelynek célja, hogy a szórványban élő magyarság is megélhesse sajátos hagyományait, kultúráját, gyakorolja anyanyelvét, használja jelképeit, közösségi életet éljen.

Erre ugyanis van igény. Máramarosszigeten 25 éve működik Magyar ház, és a Hollósy Simon nevét viselő intézmény tevékenysége a változó igényekhez idomul: Zahoránszki Brigitta programfelelős szerint eleinte a vegyes kar volt a főszereplő, 2005 óta a gyermekek és fiatalok számára szerveznek különféle programokat (táborokat, táncházakat, cserkészetet, más foglalkozásokat), a járvány és az ukrajnai háború miatt a segítségnyújtást, adománygyűjtést is felvállalták. Brassóban még régebb, 30 éve üzemel az ottani magyarok közösségi háza, amely a református egyháznál talált otthonra, és az indulástól ott tevékenykedő Házy Bakó Eszter, az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület elnöke számát sem tudja a Reménység házában megszervezett közösségformáló eseményeknek. Emellett sokadalmakat is tartottak, és bár úgy érzi, hogy az utóbbi időben kissé szétesett a brassói magyarság – aminek az is oka, hogy közben más egyházak is építkeznek és szerveznek különböző eseményeket –, bízik abban, hogy elég tettre kész fiatal van, aki képes és tud mozdítani valamit a többiekért. A kőhalmi szórványiskoláról annak kiépítője, Szegedi László református lelkész beszélt (vele készült interjúnk a július 8-ai lapszámunkban jelent meg), hangsúlyozva, hogy a Székelyföld, a Szászföld és a román többségű Fogarasföld találkozásánál levő település a legkisebb magyar közösség, ahol óvodától érettségiig magyarul tanulhatnak a gyermekek. Előtte a szászok sorsa állt intő jelként, és úgy érzi, nem volt hiábavaló a 30 évi erőfeszítés, amivel 750 fiatalt neveltek fel. Hozzátette: a nagyváros is szórvány, és ha nem foglalkozunk az ottani fiatalokkal, a Coresi és az Afi lesz az a két hely, ahova művelődni járnak.

Nem volt betervezve, de szót kapott a négyfalusi Csángó házat vezető Hla­vaty Zsuzsanna, aki tízévi munka után már annak is örül, ha a rendezvényekre eljönnek a helybeli, fogyatkozó magyarok. Szerinte azért még kell vagy tíz évet dolgoznia, hogy felelősnek is érezzék magukat a házért és a közösségért, és ne csak néhányan támogassák, mint most.

A beszélgetés a fenntartási, fennmaradási lehetőségek latolgatásával folytatódott, a civil szervezetek szerepét és az együttműködési esélyeket is megvitatták, és végül abban maradtak, hogy ernyőszervezetre nincs szükségük (volt már erre próbálkozás, és nemigen vált be), efféle találkozóknak viszont, amelyeken gondjaikat-örömeiket megoszthatják-megtanácskozhatják, évente szerét ejthetik. Mert ha más nem, ők azért kíváncsiak a hasonló helyzetben levőkre.