Összesen 97 esetben kellett beavatkozniuk a háromszéki katasztrófavédelmi felügyelőség egységeinek az elmúlt hétvégén – tájékoztatott az intézmény. A tűzoltók mellett a rohammentő szolgálatnak is akadt dolga, közel harminc személyt kellett ellátniuk, köztük három közúti baleset áldozatait. A riasztások, hívások között 12 vonatkozott tűzesetre. Nyolc alkalommal lángoló száraz növényzethez kellett kivonulniuk oltani, Sepsiszentgyörgyre, Csernátonba, Előpatakra, Erősdre, Gelencére, valamint Uzonba.

Sepsiszentgyörgyön legelőtűzhöz is riasztották a tűzoltókat. Fotó: Szekeres Attila

A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a tűzesetek elkerülése végett tartsanak be néhány alapvető szabályt. Emlékeztetnek, hogy a nyílt láng/tűz használata kánikula, illetve szeles időjárás esetén szigorúan tilos. Felkérnek mindenkit, hogy tűzgyújtásnál bizonyosodjanak meg arról, hogy megvan a megfelelő távolság bármilyen lakó-, vagy gazdasági épülettől, ültetvényektől, erdőtől, vagy bármitől, amire a lángok esetleg átterjedhetnek. Felszólítanak mindenkit, hogy a gyerekeket ne engedjék tűzzel játszani. Figyelmeztetnek továbbá arra is, hogy száraz időben egyetlen parázsló cigarettacsikk is végzetes lehet, lángra lobbanhat a száraz növényzet, illetve más gyúlékony anyagok. Aki hátrahagyott tüzet talál, oltsa ki, illetve ha tűzesetet lát, jelentse azt a 112-es egységes segélyhívó számon – olvasható a hatósági közleményben. (ndi)