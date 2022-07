A nigériai Tobi Amusan a női 100 méter gát elődöntőjében 12.12 másodperccel állított fel új csúcsot, amelyet a döntőben 12.06 másodpercre javított, ezt azonban a megengedettnél nagyobb hátszél miatt nem hitelesítették. Rúdugrásban Armand Duplantis saját márciusi rekordját adta át a múltnak: a svédek olimpiai bajnoka a belgrádi fedett pályás világbajnokságon elért 6,20 méteres eredményét javította meg egy centiméterrel, örömében pedig szaltózott is a közönségnek. A nők 4×400 méteres váltóját az Egyesült Államok nyerte, az elődöntőre visszatérő Allyson Felix így huszadik vb-érmével, ráadásul arannyal búcsúzott.

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke átadta a stafétát a Magyar Atlétikai Szövetség elnökének: jövőben augusztus 19-től 27-ig Budapest lesz a házigazdája a szabadtéri atlétikai világbajnokságnak, amely Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz.

„A világbajnokságok történetében soha nem látott méretű, akár 25 főnél is nagyobb csapattal készül a magyar atlétika a hazai rendezésű világbajnokságra. Jelenleg mindent annak rendelünk alá, hogy sikeres legyen a szereplésünk, és az esemény hatása tovább tartson, mint az a csodálatos 9 nap, azaz a világbajnokság járuljon hozzá a magyar atlétika erősödéséhez” – fogalmazott Gyulai Miklós, a magyar szakszövetség elnöke. Hozzátette: az élsportolók számára indított szakmai programok mellett elindították a Kölyökből Atléta Programot is, amelynek hatására egy év alatt harmadával több gyerek kezdett el atletizálni. „Ez társadalmi érdek is, hiszen az atlétika minden mozgásforma alapja, és így a sportág nagyban hozzá tud járulni a sportoló nemzet megteremtéséhez” – szögezte le Gyulai.

Eredmények: * férfi rúd­ugrás: 1. Armand Duplantis (Svédország) 6,21 m, 2. Christopher Nilsen (Egyesült Államok) 5,94, 3. Ernest John Obiena (Fülöp-szigetek) 5,94 * női 100 m gát: 1. Tobi Amusan (Nigéria) 12.06 másodperc, 2. Britany Anderson (Jamaica) 12.23, 3. Jasmine Camacho-Quinn (Puerto Rico) 12.23 * 4×400 m váltó: 1. Egyesült Államok (Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson, Sydney McLaughlin) 3:17.79 perc, 2. Jamaica (Candice McLeod, Jenieve Russell, Stephenie Ann McPher­son, Charokee Young) 3:20.74, 3. Nagy Britannia (Victoria Ohuruogu, Nicole Yeargin, Jessie Knight, La­viai Nielsen) 3:22.64.