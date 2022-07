Ráduly István szerint április óta folyamatosan nőtt a medvékre vonatkozó bejelentések száma, míg áprilisban összesen öt ilyen hívás érkezett a 112-es számra, júniusban 22, ebben a hónapban pedig már 31. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy a bejelentések több mint kilencven százaléka olyan esetekre vonatkoztak, amikor a medvéket a településeken belül, vagy azok közvetlen közelében látták. Városokba idén még nem mentek be a nagyvadak, a falvakba viszont rendszeresen bejár a medve. A prefektus elmondta, nem minden esetet jelentenek be az emberek, így a medvék minden bizonnyal jóval több esetben meglátogattak településeket, gazdaságokat, mint ami a vészhívó amúgy is aggasztó adataiban szerepel. Ráduly István ismertette továbbá, hogy az év eleje óta (június 30-cal bezárólag) 181 medvetámadást jegyeztek – tavaly az egész évben volt 221 –, a haszonállatokban esett kár 25 szarvasmarhát, 146 juhot, két kecskét, 7 sertést és 325 szárnyast érint (elpusztult illetve megsebesült állatok), medve dúlt fel 31 méhkaptárt, de károk estek közel fél hektárnyi terményben is. Az első fél évben a Kovászna megyei gazdák 88 kártérítési iratcsomót nyújtottak be összesen több mint 270 ezer lej értékben. Sajnos két olyan eset is volt, amikor a medve emberre támadt, ami akkor is nagyon súlyos, ha az illetők túlélték a támadást.

Lépjenek fel határozottabban

A kormányhivatal vezetője rámutatott, hogy céljuk nem a statisztikák gyűjtése a medvetámadásokról, illetve a nagyvadak látogatásairól a településeken, ezért újból felhívással fordult az önkormányzati vezetőkhöz. Elmondása szerint két rendben már személyesen, találkozók alkalmával is arra szólította fel a polgármestereket, hogy éljenek a múlt évben elfogadott 81-es számú, idén módosított, bővített kormányrendelet adta lehetőséggel. Most megismételte ezt a kérését. Mint ismert, ez a rendelet lehetővé teszi, hogy a veszélyes példányokat a polgármester vezetésével működő helyi bizottságok eltávolíthassák a környékről. Ez történhet kilövéssel vagy áthelyezéssel. Ráduly István szerint a két említett találkozón összegyűjtötték a településvezetőknek a medvekérdéssel kapcsolatos kifogásait, javaslatait, amit a környezetvédelmi tárcához továbbítanak. A prefektus szerint a polgármesterek úgy látják, hogy túl sok idő telik el a medvetámadás (a 112-es egységes segélyhívószámra leadott riasztás) és a csendőrök közbelépése között, s amíg összegyűl az illetékes bizottság, a medvének általában már bottal üthetik a nyomát. Ráduly István szerint ebben nincs semmi rendkívüli, de ez nem jelenti azt, hogy a nyomokat, a kárt, a rongálást nem lehet rögzíteni és ennek alapján összeállítani a beavatkozást kérelmező dossziét. A prefektus szerint nem kifogást kell keresniük az önkormányzati vezetőknek, hanem hatékonyabban fellépni. A helyi bizottságok vezetői a polgármesterek, így az ő felelősségük, hogy ezek hatékonyak legyenek. Újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy az évente jóváhagyott kilövési kvótát Háromszéken csak kis mértékben használták ki, 13 ilyen kérés futott be a hatóságokhoz, ezekből 10 esetben meg is történt a kilövés.

A prefektus szerint a találkozókon elhangzott, hogy az elöljárók azt szeretnék, hogy ne csak az állatállományban és mezőgazdasági terményben tett kár után lehessen kártérítést kérni, hanem ennek körét terjesszék ki a házakban, épületekben tett rongálásokra, illetve az emberek elleni támadásokra is. Kérik azoknak a polgároknak a megbírságolását, akik felelőtlen módon etetik a vadakat. A polgármesterek szerint azonban ezek az intézkedések is csak átmeneti megoldást jelenthetnek. A medvepopuláció ésszerű szabályozását csak a 2016 előtti vadászati kvóta visszaállításával lehetne elérni. A csendőrség a maga részéről kifogásolta, hogy sok esetben riasztásra csak ők vonulnak ki, az illetékes helyi bizottság tagjai arrafelé sem mennek.

Ne etessék a medvéket

Ráduly István ismételten felhívta a figyelmet, hogy egyre gyakoribb, hogy az emberek etetik a nagyvadakat. Ez egyrészt felelőtlenség, másrészt veszélyes is – ezt a közelmúltban történt pár eset is bizonyította. Vadállatokról van szó, a viselkedésük kiszámíthatatlan, ami tragédiához is vezethet – szögezte le a prefektus. A sajtóértekezleten jelenlévő Leonid Moscviciov, a megyei hegyimentő szolgálat vezetője megerősítette, hogy főképp a turisták etetik előszeretettel az út szélén kéregető medvéket. Ugyanő felhívta a figyelmet, hogy a törvény értelmében a nagyvadak etetése a természetvédelmi területeken, illetve a vadászterületeken a gondnokságot ellátókon kívül mindenki más számára szigorúan tilos. Magánszemélyeket akár 10 ezer lejes bírsággal is sújthatnak, ha tetten érik őket. Moscviciov felhívással fordult a lakossághoz, hogy ne etessék a medvéket, mert komoly veszélynek teszik ki magukat ezáltal.

A szolgálat vezetője arról is beszámolt, hogy a medvék nagy száma miatt Bálványos környékén több túraösvényt (az Apor lányok feredőjéhez vezetőt, a Buffogó fürdőhöz vivőt, illetve a Mária fürdőhöz vezetőt) is kénytelenek voltak lezárni, ezeken a nagyvadakra figyelmeztető táblákat kihelyezni. A közeljövőben sajnos Sugásfürdő környékén is hasonlóan kell eljárniuk, ugyanazon oknál fogva.