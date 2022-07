Ma kezdődik a Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál

A Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál, közismert nevén a Csíki Jazz évről évre nemzetközi sztárokat, zenei ínyencségeket és igényes programokat kínál a jazz és az élő zene kedvelőinek. A Mikó-vár impozáns terében zajló fesztiválra az ország egész területéről érkeznek a nézők. A szervezők a neves világsztárok mellett hazai zenekaroknak is helyet adnak a programban, mindennap más-más stílust bemutatva a jazz műfajon belül. Ezek mellett számos izgalmas kísérőrendezvény várja a nagyérdeműt, amelyek közt minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót.

A mától a hét végéig tartó seregszemle sztárfellépője Tigran Hamasyan Örményországban született amerikai zeneszerző, dzsesszzongorista, aki július 31-én, vasárnap mutatja be The Call Within című, 2020-ban kiadott lemezét.

Ma a Petőfi színpadon fellép Budapest két legismertebb improvizációs csapata, a Random Trip és a Seven Seconds In the Future, csütörtökön itt koncertezik a Folkfantastic zenekar is. A fesztivál csütörtöki hivatalos megnyitója után a Mikó-vár színpadára lép a Mara-Caue Project, őket Pocsai Kriszta és a Bágyi Balázs New Quartet követi. Pénteken látható a Petőfi színpadon a kolozsvári Edina & Friends zenekar, a Mikó-várban pedig az RVQ – Radu Valcu Quintett, illetve a Grey Paris berlini trió koncertje, s itt lép közönség elé a New York-i Nat Osborn Band is. Szombaton a Mikó-várban Camille Bertault fiatal francia énekesnőt hallhatja a közönség, majd a Hot Jazz Band koncertje következik. A fesztivál utolsó napján Danics Dóra (ének) és Sinha Róbert (gitár) koncertjére kerül sor a Petőfi színpadon, a Mikó-várban fellép a Sárik Péter Trió, Luiza Zan és Gyárfás István. Ezt követően Tigran Hamasyan koncertjének kezdési időpontja 21 óra. A fesztivál utolsó napját – mint csütörtök óta minden estét – jam session zárja az ANT-ban.

A fesztiválon 14 koncertet hallgathat meg a közönség, a jam ses­sion mellett táncperformance, gyerekprogramok, dzsesszfestészet, dzsesszkocsma és zenés kézműves-foglalkozások színesítik a programot, mely megtalálható a www.jazzfestival.ro oldalon.