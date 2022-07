Biztosított a gázszükséglet

Előző írásunk

Az előző napinál hétezernél is több, összesen 12 353 új koronavírusos megbetegedést jelentettek tegnap a hatóságok, Alexandru Rafila egészségügyi miniszter pedig úgy becsüli, a következő héten akár hetvenezerre is ugorhat az újonnan igazolt esetszám. A tárcavezető azt javasolja a lakosságnak, zsúfolt helyeken viseljenek védőmaszkot, és azt is bejelentette, hogy az egészségügyi intézményekben oltóközpontokat nyitnak, így készülnek az őszi immunizálási kampányra.