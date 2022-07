Lendületet adni a nyugat-balkáni bővítésnek

A tárcavezető a közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború tükrében Magyarország semmiképp nem szeretné, ha déli irányból is hasonló típusú biztonsági kihívásokkal kellene szembenéznie a következő években. „Az Európai Unión most valóban történelmi felelősség van, ami abból áll, hogy végre kapjon lendületet a bővítés a Nyugat-Balkán irányába. Ha ez a bővítés elmarad, ha folytatódik a késlekedés, akkor az Európai Unió és benne Magyarország biztonsági érdekei súlyosan sérülnének” – fogalmazott. Úgy vélekedett, hogy bár üdvözlendő a tagjelölti státusz megadása Moldovának és Ukrajnának, az EU rendkívül súlyos hibát vétett, amikor kettős mércét alkalmazva nem így járt el Bosznia-Hercegovina és Grúzia vonatkozásában is.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy Bosznia-Hercego­vinában kevés ügy körül alakul ki igazi egység, de az európai uniós integráció például ilyen, a tagjelöltség megadása így meg tudta volna erősíteni a pártok együttműködését és ezzel együtt az ország stabilitását.

Emlékeztetett rá, hogy a közép-európai országok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) úgynevezett C5 formátumának tagjai közös levélben kérték a helyzet gyors orvoslását, pontosabban azt, hogy az Európai Tanács októberben tűzze napirendre a kérdést, legkésőbb pedig a decemberi csúcstalálkozón szülessen is meg a döntés erről. Majd hozzátette: fontos a tiszteleten alapuló párbeszéd a nyugat-balkáni vezetőkkel, a fenyegetőzést és a büntetőintézkedéseket a magyar kormány nem tartja követendő útnak.

A miniszter leszögezte, hogy Magyarország nem pusztán szavakban, hanem tettekben is Bosznia-Hercegovina mellett áll. „Integrációs szakértőt delegáltunk a külügyminisztériumba, évek óta ellátjuk a NATO összekötő nagykövetség pozícióját Szarajevóban, a nemzetközi közösség főképviselőjének helyettese is magyar, illetve 164 katonával Magyarország az egyik legnagyobb kontingenst adó ország az EU bé­kebiztosító műveletében” – sorolta.