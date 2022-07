Zajlik az élet, folyik a munka

Nyolcvanan népesítik be a megyeközponthoz közeli tábort, többnyire házikókban laknak, de akadtak néhányan, akik lakókocsival költöztek ki egy hétre. Immár hét műhelyben dolgoznak a résztvevők. Az újonnan alakított kovácsműhelyt Vass Endre szegedi ötvösmester irányítja. Előbb a pavilon sarkához állították fel a műhelyt, ám a kánikula árnyékba kergette őket, s a kis tó partjára, egy árnyasabb helyre telepítették át az üllőket, szerszámokat és a rögtönzött kemencét. Férfias mesterség, gondolnánk, ám a tanítványok között hölgy is akad. Kovácsolt szeggel kezdték a tanulást, aztán áttértek a díszesen hajlított nyelű piszkavasra, végül a rostélyozáshoz való villát és kést készítenek.

Csókási Katalin Nóra szegedi zománcműves szaktanár irányítja a tűzzománcosokat, akik idén is a pavilon jobb oldalát népesítik be. Az idei téma ékszer, mégpedig zománcozott pántos karkötő készítése, emellett festőzománc-technikával kész fém­edényeket mintáznak és színeznek újra, miközben a haladók különféle technikával egyéb dísztárgyakat készítenek. Tóth B. Tinka a kosárfonókkal foglalkozik a pavilon szellősebb részében. A kezdőkkel a mesterség minden csínját-bínját át kell rágni, a haladók többnyire önállóan alkotnak kör alakú, ovális és keret formájú kosarakat felfont vagy húzott technikával. Az óriássátorban a nemezelők gyúrják a gyapjút Kolozsi Ildi felügyelete mellett. Általában magukkal hozott nemezmintákkal új nemezszőnyegeket készítenek, köztük ifjú Csala Eszter is, aki ezúttal is a Vándorlegény című versenyre készül alkotásával. Vannak, akik merinói gyapjúból kabátot igyekeznek készíteni. A teraszon Szász Judit csíkdánfalvi kézműves mester vezetésével a bőrművesek alkotnak. Az idei téma a nyári lábbeli, ami lehet szandál, papucs, s kinek, ami még belefér az idejébe – márpedig annak, aki már régebb ismerkedik a mesterséggel, jócskán belefér. A terasz nagyobb részét ezúttal is a fazekasok foglalják el. Ők Máté-Szentkirályi Imola irányításával különböző cseréptárgyakat korongoznak. Ezúttal is nagyon termékeny a műhely, szépen szaporodnak a korongon kerekített tárgyak.

A műhelyeken kívül a résztvevők gyermekeivel Benkő Éva foglalkozik. Játékosan vezeti be őket a kézművességbe, minden, a táborban használt anyagot bevonva a játszóházas tevékenységekbe. Ezenkívül mesél, a gyerekekkel együtt énekel, játszik. S meg is van a hatása. Vannak gyerekek, akik már hat-hét éve visszajárnak, többen már a felnőttek között vesznek részt a műhelymunkákban – mondta Tóth B. Tinka táborvezető. A hét folyamán elkészült alkotásokból szombaton este 8-kor nyílik tárlat a helyszínen lévő nagy fehér sátorban.