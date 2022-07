Biciklizés az önismeret és a vallás útján

A 2008-ban útjára indított, azóta töretlen népszerűségnek örvendő biciklitúra főszervezője és ötletgazdája Főcze I. Bonaventura OFM ferences szerzetes, dévai plébános, aki az önismeret fejlesztése, a természettel való kapcsolattartás céljával indította útjára a Ferbitet.

„2008 óta szervezem a Ferbitet, amely hál’ istennek eléggé kinőtte magát, első évben nyolc fiatal vett részt, és most már minden évben 70 és 100 közötti résztvevőnk van, úgyhogy szervezési okok miatt korlátozzuk a létszámot, mert nehéz egy nagy csapatot koordinálnunk az úton. Az a célunk ezzel, hogy a teremtett világ értékeire, szépségeire, fontosságára jobban odafigyeljünk. A 15. ferences biciklitúrát Csíkszentsimonból indítottuk ebben az esztendőben, az útravalót az Eukariszt együttes és Mező Misi koncertje szolgáltatta. Naponta a természetben tartunk szentmisét, imádkozunk, beszélgetünk arról, hogy valóban milyen is a Jóistennel való kapcsolatunk, az egymáshoz való viszonyunk, hogy a teremtett világra miként tudunk odafigyelni. Szent Ferenc atyánk a teremtett világban az élő élet kapcsán arra bátorított, hogy az Istent dicsőítsük, így van nekünk Vízhúgunk, Napnővérünk, Holdnővérünk és Szélöcsénk, és mi is ezekre az egyszerű hétköznapi dolgokra igyekszünk odafigyelni, főleg most, amikor Európa vagy éppen az egész világ érzi az ökológiai válságot. Mi ezáltal is önmagunkban akarjuk tudatosítani, hogy bár ezzel a túrával a világot nem tudjuk megváltoztatni, de saját magunkat biztos, hogy igen. És ha mentalitásban, viszonyulásban egy kicsit is tudunk változni, akkor nyugtázhatjuk, hogy sok kicsi sokra megy” – mondotta a ferences testvér.

Az idén hetven erdélyi, magyarországi és felvidéki résztvevője van a nem mindennapi túrának, amely korábban kiterjedt Európa majdnem minden országára, hiszen vagy egy Mária-kegyhelyről indulnak, vagy hasonló helyszín az úti céljuk: idén ez a csíksomlyói nyereg, ahová július 30-án szívesen várnak minden bringást, motorost, lovas és gyalogos zarándokot egy ünnepi szentmisére. Korábban Medjugorjét, Lourdes-ot és Fatimát is megcélozták, de végigjárták Szent Jakab útját, az El Caminót is.

Szombat este Csíkszentsimonban a Csík zenekar és Molnár Levente operaénekes koncertje teszi fel a pontot az i-re az idei zarándoklat végén.

Kézdivásárhelyen a bringásokat dr. Szilveszter Szabolcs alpolgármester és Gyergyai Bettina, a városháza munkatársa fogadta.