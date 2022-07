Augusztus 8-ától fogadják a szállóvendégeket Sepsiszentgyörgy tegnap felavatott, jelenleg egyetlen négycsillagos szállodájában, a Depo építőanyag-forgalmazó vállalat által a munkaügyi hivatallal szembeni egykori munkásszállóból kialakított B The Hotelben. A magyar kormány határon túli gazdaságfejlesztési programja segítségével létrehozott szálloda 45 szobával, kilencven ággyal várja a vendégeket a besorolásnak megfelelő kiemelt minőségű szolgáltatásokkal. A szálloda különleges kínálatot felvonultató vendéglőjébe ugyanakkor már most is betérhetnek az érdeklődők.

Az avatóünnepségen a szálloda létrejöttében tevékenyen részt vevő helyi vállalkozókon, valamint a vendéglátásban, turizmusban érintett cégek és szervezetek képviselőin kívül intézményvezetők, politikusok is megjelentek. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Kozma Mónika, a magyar kormány külhoni gazdaságfejlesztési programjának erdélyi lebonyolítását végző Pro Economica Alapítvány elnöke, valamint Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A szalagvágást megelőzően többen is szóltak a meghívottakhoz, elsőként Boér Lehel, a Depo és a szálloda tulajdonosa, aki élete egyik legszebb pillanatának és egyben az általa vezetett vállalkozás egyik legnehezebb időszakát lezáró momentumnak nevezte a megnyitót. Magyarázata szerint, noha az első emelt minőségű szolgáltatást nyújtó, prémium vendéglővel rendelkező szállodát nyitják meg, egy hosszú és nehéz folyamat végén vannak. A beruházás elképzelésének megszületésétől a vállalkozásuk több megpróbáltatáson ment keresztül. Boér Lehel kitért arra is, hogy építkezési anyagokkal foglalkozó vállalkozóként miért vágott bele egy szálloda létrehozásába, illetve röviden ismertette a nagyjából az enyészettől megmentett, egykoron munkásszállóként létrejött épület hányatott történetét, majd a felújítás nehézségeit. Boér Lehel köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a ma látható 45, minden igénynek eleget tevő szobát kínáló szálloda kialakításához. Együttes erőfeszítéssel meg tudták mutatni, hogy egy kisvárosban is lehet nagyvárosi hangulatú, prémium szolgáltatásra alkalmas létesítményt teremteni.

Kelemen Hunor felidézte, hogy a magyar kormány erdélyi gazdaságfejlesztési programját azzal a szándékkal indították, hogy Székelyföldön és a Partiumban a kisebb és nagyobb vállalkozásoknak olyan segítséget nyújtsanak, amely munkahelyteremtést eredményez. A pályázatokat a Pro Economica Alapítványon keresztül írták ki, és a nagyobb értékű támogatást élvező területek között ott szerepelt a turizmus is. Örömére szolgál, hogy a kilenc szálloda közül, melyek ebben a programban szerepeltek, a sepsiszentgyörgyi elkészült, ez mutatja, hogy ebben a városban nem csak meg mertek álmodni valamit, hanem meg is valósították azt, megteremtve a feltételeket, megtalálva az eszközöket. Az elnök hozzátette: az elmúlt több mint egy évtizedben Sepsiszentgyörgy rengeteget fejlődött – a sport, a kultúra és a gazdaság terén is –, mostanra a Székelyföld legvonzóbb városának tekinthető. A fejlődés következtében egyre több ember fordul meg a városban, akiknek jó minőségű szálláshelyre van szükségük.

Antal Árpád felszólalásában azon véleményének adott hangot, hogy Boér Lehel szorgalmas, kitartó munkával bebizonyította: érdemes itthon vállalkozni, lehet fejlődni és értéket is teremteni. Örömére szolgál, hogy egy újabb sebet sikerült begyógyítani a város arculatán a hajdani munkásszálló teljes átalakításával. A polgármester szerint Boér Lehel időben felismerte, hogy a vidombáki reptér, valamint a Sepsiszentgyörgy mellett elhaladó majdani autópálya olyan vendégeket, látogatókat hozhat a városba, akik igénylik és meg is tudják fizetni az ilyen kiemelt minőségű szolgáltatásokat, és hogy erre az új helyzetre fel kell készülni. Antal Árpád felidézte, hogy 1990 után a privatizáció a turizmust is érintette, majdnem minden idevágó létesítmény, amelyet a közösség az 1989-es fordulat előtt felépített, megyén kívüli vállalkozók kezébe került, és ezeket sajnos szinte kivétel nélkül tönkretették. Az elmúlt tíz évben egy részét sikerült közösségi tulajdonba visszaszerezni, illetve elindult egy olyan folyamat is, hogy helyi vállalkozások turisztikai beruházásokban gondolkodva megmentsék ezek egy részét. Városvezetőként örömére szolgál, hogy ezek a vállalkozók inkább a turisztikai beruházásokba fektették ezt a pénzt, mint a már bejáratott üzleteik fejlesztésébe, és ezáltal új értéket teremtenek. A szálloda megnyitásával a konferenciaturizmus irányába is el tud mozdulni a város, lévén, hogy ilyen jellegű rendezvényekre ugyan vannak alkalmas létesítmények – mint a Sepsi Aréna –, de a szálláshelyek terén Sepsiszentgyörgyön még mindig van mit pótolni.

Édler András úgy vélte, hogy a beruházás több szempontból is hiánypótló, hiszen hozzájárul a szálláshelyek problémájának megoldásához, ugyanakkor egy másfajta minőségű szolgáltatást is felmutat, biztosít. Méltatta, hogy Boér Lehel a tőkéjét a helyi idegenforgalom fejlesztésére áldozza, ezáltal munkahelyeket teremt, ezzel pedig a helyi termelőket, gazdákat, vállalkozókat is segíti.