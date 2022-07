A százkét éves Simon Anna néni derűje

Anna néni Trianonnal egyidős: 1920. július 26-án született iparos családban. Édesapja kovácsmester volt. Télen-nyáron csépelt, mert volt cséplőgépük. „Abból éltünk, volt egy kis föld is, de csak annyi, amennyi a családnak kellett. Nem voltunk gazdagok, de szegények se. A szülők korán meghaltak, még ma is meg tudom siratni őket. A legnagyobb nővérem 18 évesként lett a gazdaasszony, és a lányok, ahogyan nőttek, vitték a háztartást, amilyet tudtak, olyat.” Férjét Málnásfürdőn ismerte meg, aztán Zernyestre költöztek, később Tatrosra került tanítani, majd Oneşti-re helyezték 1950-ben, hogy újraszervezze a magyar iskolát. Ott született István fiuk, majd Anna Mária lányuk Szentegyházán látta meg a napvilágot egy évvel később. Pedagógus párja 64 éves korában hunyt el, és Anna néni jelenleg egyedül él.

Elmesélte, hogy mindenik testvére jó hosszas életet élt, jó géneket örököltek, mind megélték a kilencven évet, egyik nővére a százat is. Megélt jót is, rosszat is. Szavaiból kiderül, hogy megtanult elfogadni mindent úgy, ahogyan van: „Nem mondom, hogy nehéz volt, mert mindig olyan csodálatos emberek közé kerültem. A jó Isten megsegített és megajándékozott a hosszú élettel” – vallja Simon Anna néni, akinek csodálatos, tanulságos életére még visszatérünk.