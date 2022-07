Kelemen Hunor: Orbán Viktor nem Romániáról beszélt

„Semmiképpen sincs szó koalíciós válságról. Koalíciós válság akkor van, ha valaki nem tartja be a kormányprogramot, nem tartja be a koalíciós megállapodást, ha nem tudunk megegyezni a kormányprogram, a politikai napirend valamely pontjáról, vagy ha valaki Románia általános vagy sajátos érdekei ellen vét. A koalícióban nincs ilyen. Mindenki elvégezte a rábízott feladatot, a kormányprogram gyakorlatba ültetésén dolgozunk, megoldásokat keresünk az állampolgárok gondjaira, mindannyiunk gondjaira. Nincs ok koalíción belüli konfliktusról beszélni egy politikus beszéde miatt, bárki is lenne az a politikus az Európai Unióból, mert az semmiféle módon nem érinti a koalíciót, a koalíció teljesítményét. Orbán nem Romániáról beszélt, Orbán nem a román kormányról és nem a koalícióról beszélt, tehát nincs semmi ok a koalíción belüli feszültségre” - nyilatkozta az RMDSZ elnöke. Hozzátette, hogy kész beszélni a magyar miniszterelnök tusványosi nyilatkozatairól a kormánykoalícióban.

Kelemen Hunor ugyanakkor megerősítette, hogy az RMDSZ elutasítja az Ukrajna ellen intézett orosz agressziót. „Nem értünk egyet a háborúval, nem értünk egyet egy szuverén állam megtámadásával semmilyen formában, ebben a kérdésben semmiféle vita nincs köztünk a koalícióban. Első perctől egyetértettünk ebben. Egyébként pedig lehet bírálni az európai uniós kollégáid által hozott döntéseket, Az Európai Uniót államfők és kormányfők képviselik, ők közösen hozzák meg a döntéseket, a konszenzus ugyanis hozzátartozik az EU kultúrájához. De ez nem jelenti azt, hogy nem szabad bírálatot megfogalmazni bizonyos nézőpontokkal kapcsolatban. Kritizálni szabad. Románia is kritizálhat, Magyarország is kritizálhat, Franciaország is, és mindenki, aki az Unió tagja, mert sem az európai szerződések, sem a csatlakozási szerződés nem tiltja a szólásszabadságot, az eltérő vélemény szabadságát. Ilyen nincs!” - szögezte le a kormányfőhelyettes.

Kelemen azt mondta, semmi kifogása az ellen, hogy a koalíción belül megbeszéljék a kérdést, de senki nem mondhatja, hogy az RMDSZ nem tartotta tiszteletben koalíciós partnereit, a koalíciós szerződésben rögzített vállalásait, vagy hogy Románia érdekeivel ellentétesen cselekedett volna. „Én azt szeretném, ha minél több EU-s vezető jönne Romániába és beszélne elképzeléseiről, minél több véleményt és jövőképet hallanánk arról, hogyan tehetnénk könnyebbé az Unió állampolgárainak életét; azt hiszem, minél több szempontot hallgatnánk meg, annál közelebb kerülnénk az igazsághoz, függetlenül attól, hogy egyetértünk-e vagy sem ezekkel az álláspontokkal” - mondta.

Az RMDSZ elnöke azt is megemlítette, hogy Orbán Viktor Bécsben pontosított tusványosi nyilatkozatán, leszögezve, hogy elutasítja a rasszizmust, és „azt a bizonyos elhibázott, félreértelmezhető mondatot kiragadták a kontextusból és félreértelmezték”.

Az Orbán Viktor beszédét követő tapsról Kelemen Hunor azt mondta, nem lehet megakadályozni, hogy a tusványosi közönség tapsoljon a tisztelet jeléül vagy más megfontolásokból. „Ami a kollégák jelenlétét illeti, nagyon sok ember volt ott, egyesek kíváncsiságból mennek, kíváncsiak voltak, mit nyilatkozik egy politikus, mit nyilatkozik Orbán miniszterelnök, ahogyan sokan azok közül is kíváncsiak voltak, akik nem voltak ott Tusnádfürdőn, és interneten követték vagy utólag olvasták - románok, magyarok. Sokfélék azok az emberek, akik odamennek és tapsolnak, a taps is sokféle lehet. Egyesek tiszteletből tapsolnak, mások rokonszenvből, megint mások teljesen vagy részlegesen értenek egyet az elhangzottakkal. Mi a gond ezzel? Valószínűleg mindenki más okból tapsol, mindenkit külön kellene megkérdezni, hogy miért tapsolt. Sok oka van. Ha elmegyek egy előadásra, én is tapsolok, akkor is, ha teljes mértékben tetszik, akkor is, ha csak részben tetszik. Nem látom értelmét megmagyarázni, hogy ki miért tapsol meg egy beszédet. Csaknem természetes, hogy ha elmész egy ilyen eseményre, akkor tapsolsz, akkor is, ha egyetértettél, akkor is, ha nem” - mondta Kelemen Hunor.

Klaus Iohannis államelnök pénteken bírálta Orbán Viktor magyar kormányfő Tusnádfürdőn tett kijelentéseit, nyomatékosítva, hogy „helytelen, súlyos hiba és elfogadhatatlan, hogy egy magas rangú európai közjogi méltóság a fajelméletre épülő beszéddel lépjen a nyilvánosság elé”. Iohannis azt mondta, hogy az RMDSZ részéről nyilvános tisztázásra van szükség ebben a kérdésben, mivel a Szövetség képviselői részt vettek az illető eseményen. Kijelentette, „Romániában senki sem akar kormányválságot kirobbantani azért, mert egy külföldi közméltóság nem megfelelően nyilatkozott”, de „nem tehetünk úgy, mintha ezeket a dolgokat nem mondták volna ki, mint ahogy nem tehetünk úgy, mintha ezeket a kijelentéseket nem tapsolták volna meg” - szögezte le Iohannis.