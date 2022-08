Ex Libris Díj-átadás Szörcsén

Csiky Csengele édesanyja Balázs Éva színművész, édesapja Csiky Csaba zeneszerző, orgonaművész, karmester és egyetemi tanár. A négygyermekes családanya 2017 óta a Magyar Szülők Egyesületének elnökeként is tevékenykedik. Sepsiszentgyörgyön született és nőtt fel. A vendéglátók rövid műsorról is gondoskodtak, a lemhényi Albu Erika énekelt, Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus pedig Király László egyik versét adta elő.

Gubcsi Lajos laudációjában Csiky Csengele gazdag pályafutásából csak egyetlen szeletet emelt ki, éspedig azt, hogy Marosvásárhelyen néhány évvel ezelőtt vezetésével a szülők és közéleti személyiségek egy óriási nemet mondtak ki: azt már nem tűrik tovább, hogy elvegyék gyermekeik jövőjét, az anyanyelvi tanuláshoz való jogot. A kuratórium elnöke köszönetet mondott a díjazottnak azért a bátor és megállíthatatltan kiállásért, elszántságért, amellyel küzd a Római Katolikus Teológiai Líceumért, az anyanyelvi oktatásért. Csiky Csengele díjazására a Szörcsétől közel ezer kilométerre fekvő Galantáról Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke is eljött, ő is Ex Libris díjas, és huszonöt éve vezeti a szövetséget. Gubcsi Lajos után ő is díjazta Csiky Csengelét. A családias hangulatú ünnepség himnuszaink eléneklésével ért véget.

Ugyancsak tegnap, de már Nyárádszeredában a Nyárádmente Fesztivál keretében vette át az Ex Libris Díját Pászka Lehel sepsiszentgyörgyi lovas íjász. Gubcsi Lajos elnök nevében Tóth Sándor polgármester adta át a díjat Pászka Lehelnek, aki a 2017-ben Kézdivásárhelyen megtartott Magyar Művészetért Díjrendszer Gálán az Árpád fejedelem díjat kapta meg.