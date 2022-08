A találkozó után Niczuly Roland úgy fogalmazott, az ellenfelek szurkolóinak viselkedése már egyáltalán nem meglepő számukra, ahogy az sem, hogy ilyen fogadtatásban részesülnek a romániai stadionokban. „Már hozzászoktunk ezekhez a skandálásokhoz, kezdenek unalmassá válni. Nem is figyelünk rájuk. Mosolygok, amikor ezeket a rigmusokat hallom, kínossá váltak” – mondta a Sepsi OSK kézdivásárhelyi kapusa. A 26 éves hálóőrt a xenofób megnyilvánulások után a Petrolul drukkerei a második félidőben petárdával is célba vették. A pirotechnikai eszközt akkor dobták a pályára, amikor el akarta foglalni a helyét a kapuban, de nem találták el, éppen mellette robbant fel.

Cristiano Bergodi vezetőedző a mérkőzés után kifejtette, hogy közel álltak a győzelemhez, sok helyzetet kidolgoztak, ráadásul az első félidőben egy tizenegyest is kihagytak. Az utolsó támadásból is betalálhattak volna, azonban a befejezésbe hiba csúszott. „Ambíciózus csapattal játszottunk, tudtuk, hogy nem lesz könnyű találkozó, viszont sajnálom, hogy rögzített helyzetből kaptunk gólt. Nem keresek kifogásokat, az viszont tény, hogy múlt csütörtökön 120 percet játszottunk, ezért próbáltam néhány játékost pihentetni, ám volt olyan, aki vasárnap is végig pályán volt. Azt hiszem, teljesen elfogadható, ha idővel felgyülemlik a fáradtság” – nyilatkozta az 57 éves szakember. (miska)