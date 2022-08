Kisbaconi diákok korszerű tábláira gyűjtenek

Az erdővidéki kis település iskolájában két osztályban összesen húsz gyermek tanul, így az a cél, hogy mindkét osztálynak legyen egy-egy digitális táblája, de már egyetlen eszköz beszerzése is nagyon sokat segítene az oktatásban – mondta el lapunk megkeresésére Kolcza Judit, a Benedek Elek-iskola tanítója, a Meskete Egyesület elnöke. Rámutatott, csapatával már korábban is nagyon sok tevékenységet, programokat szerveztek a gyermekek és a falu közössége javára, tavaly májusban pedig létrehozták az egyesületet, hogy pályázhassanak is a szükséges anyagiakra, és felvállalták az adománygyűjtést az iskola javára.

A pedagógus jelezte, az iskolában több évtizedesek a táblák, a környező településeken már találhatók korszerűbbek is, Kisbaconban azonban mindeddig nem sikerült beszerezni. Hozzáfűzte, tulajdonképpen a járvány előidézte helyzet világított rá arra, hogy pedagógusnak és diáknak egyaránt szüksége van az új, digitális eszközökre, melyek sokat segítenek a tanulásban. „Az online tanulás más világot tárt elénk, ehhez pedig nekünk is fel kellett zárkóznunk” – mondta. Az interaktív táblák beépített hangfallal rendelkeznek, telefonról, táblagépről is rácsatlakozhatnak a tanítók, tartalmakat oszthatnak meg, és könnyebbé válik általuk a szemléltetés, elmenthetők a feladatok, megkönnyítve így az oktatást. A játékos feladatok ugyanakkor a tanultak elmélyítésében is segítenek – részletezte a tanítónő. Megjegyezte azt is, több sajátos nevelési igényű diákjuk is van, ezért igen fontosnak tartják, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az ők és társaik figyelmét megragadják, fenntartsák. „Hiszem, hogy megfelelő alkalmazással meg lehet találni a klasszikus és modern eszközök közti egyensúlyt” – fejtette ki.

Kolcza Judit leszögezte, Kisbaconra nem jellemző, hogy a szülők elviszik a gyermekeiket más településre tanulni, „így mindent megteszünk annak érdekében, hogy fenntartsuk az iskolát, a gyermekeket pedig a legjobb tudásunk szerint oktassuk” – fogalmazott.

Aki támogatni szeretné a kisbaconi diákokat, a Benedek Elek Elemi Iskola és Óvoda háttérintézményeként működő Meskete Egyesület számlájára utalhatja adományát. Adatok: IBAN: RO41OTPV300001364716RO01, SWIFT kód: OTPVROBU, CIF: 44281625, email: meskete21@gmail.com, telefonszám: 0752 177 836.

A Meskete Egyesület önálló kulturális, oktató jellegű civil szervezet, célja a tanulók képzési és oktatási folyamatának elősegítése, művelése, felkészítése, meghatározott programokon keresztül történő finanszírozása, folyamatos fejlesztése.