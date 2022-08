Kezdődik az Egyfeszt a Gyergyói-medencében

Előző írásunk

Az utóbbi hetekben egy új hang robbant be a hazai zenei életbe. Jobbára fiatal és a rajongók által kedvelt sepsiszentgyörgyi arcok, a meglepő talán csak annyi, hogy új zenei stílusban muzsikálnak. Petri Gergő – Gregor és Ráduly Botond – Manó inkább a keményebb hangzásokról volt ismert, most az indie folk műfajban hoztak egy már sikert arató dalt és annak videóklipjét (a Warm Freeze című dalukat július 10-i bemutatója óta immár több mint húszezren nézték meg). A Mano & Gregor név ellenére a zenekar tagja három másik nagyszerű zenész is: Kádár Zoltán János – Krampusz, Kis Tamás és Szekeres Árpád Áron. Petri Gergőt kérdeztük az indíttatásról, a tervekről.