A népi hagyományok iránti érdeklődést, a jókedvet és a vidámságot a borús, esős idő sem tudta elmosni. Igaz, az előző két rendezvényhez képest jóval kevesebben voltak, de ez mit sem rontott a műsorra tűzött programok minőségén.

A fesztivál huszárfelvonulással kezdődött, majd Gyerő József polgármester köszöntötte a jelen lévő megyei elöljárókat és parlamenti képviselőket, az orbaiszéki községek polgármestereit, valamint a rendezvény résztvevőit és az érdeklődő közönséget. A polgármester elmondta: „Kovászna, a mofetták és az 1000 borvízforrás városának, Orbaiszék központi településének polgármestereként szívből örülök, hogy immáron harmadik alkalommal rendezhetjük meg e fesztivált itt, Kovásznán. Jó tudni, látni, hogy a 2018-ban széki és megyei vezetők által közösen megálmodott és elindított kezdeményezés lassan beágyazódik a köztudatba, és rendszeres megrendezésének igénye – mint közösségi elvárás – hangsúlyos feladatként jelenik meg már a kistérség vezetői előtt. Itt és most, jelképesen, orbaiszékiek volt, jelen és jövő generációinak tagjai ülnek egymás mellé. Ma számba vesszük és felmutatjuk – hacsak töredékeiben is – annak az évszázados értékteremtő, verejtékes munkának eredményeit, melyekkel az orbaiszéki – de tágítva a kört, a háromszéki – székelység gazdagította az egyetemes magyar kultúra tárgyi-szellemi örökségét. Egyben egyedi közösségi élményt, kikapcsolódási lehetőséget nyújtva az esemény résztvevőinek, tanúbizonyságát tesszük elkötelezettségünknek, hogy éltetni, ápolni és utódainknak tovább akarjuk adni az örökségbe kapott drága hagyatékot: a népdalt, a táncot, a népviseletünket, kézműves hagyományainkat, népi mestereink fortélyait, remekműveit, konyhánk ízvilágát” – hangoztatta a városvezető.

A központi színpadon egész délután a néptáncosoké és a rezesbandáké volt a főszerep. Felléptek a kovásznai Magnificat Gyermekkórus, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum népdalosai, a Recefice Néptánccsoport, az 1-es Számú Napközi Otthon nagycsoportosai, Thiesz Katalin tanítónő és tanítványai, az ürmösi Ürömvirág Néptánccsoport, a zabolai Gyöngyharmat Néptáncegyüttes, a kommandói Horn Dávid Általános Iskola néptáncosai, valamint a zágoni és barátosi fúvószenekarok.

És miközben a színpadon tombolt a jókedv, a kézműves sátorban a népi mesterek bemutatták munkájukat, régi szerszámaikat, válaszolgattak a kíváncsiskodó látogatók kérdéseire. A kovásznai Ferencz Botond, Konnáth László és felesége, Konnáth Rita, valamint Bodor János a fafaragás fortélyait, Szígyártó Ferenc a bútorintarzia technikáját, Demes Barna a pálinkafőzést, Nicolae Vulpoi a forgács­gyalulást, Mezei Gábor a kovácsolást mutatták be, a kommandói Szabó Mária az erdei favágók munkáját ismertette, a csomakőrösi Ferencz Sándor és Gocz Benedek a forgácskalap készítését mutatta be, a gelencei Áros Tibor megmutatta, hogyan készül a zsindely, az orbaiteleki Péter Gyula pedig a majdnem eltűnőben levő kerekes-mesterséget mutatta be, míg a barátosi Bartók Erzsébet szövőnő a szőttesek készítését ismertette.

Ugyancsak a kézműves sátorban délután könyvbemutatóra is sor került, a könyv szerzői közül jelen volt a felsőcsernátoni Szőcs Ilona, valamint Tamás Sándor megyeitanács-elnök, aki a könyv előszavát jegyezte. Mint elhangzott: az Édes ízek Székelyföldről című kötet Székelyföld első olyan süteményes könyve, amelynek célja a kürtőskalács népszerűsítése, ugyanakkor ízelítőt ad a térség kedvelt édességeiből. Mint Tamás Sándor elmondta: „édesszájúnak” tartja magát, kedvenc süteménye az almás rétes, amit régen kenyérsütés után a kemencében készítettek.

A rendezvény este a magyarországi Apostol Együttes koncertjével zárult. (martonosi)