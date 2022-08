Előző írásunk

Na, ígérem, bármennyire jó volt, igyekszem most utoljára emlegetni a negyvenöt éves érettségi találkozót. De most még egyszer muszáj. Minden jó ugyanis, ha jó a vége. Ha jó. A hajó. Ugye milyen vicces és ezerarcú a mi magyar nyelvünk? Mert ki fog derülni itt is menten, hogy jó lehet, ha van egy jó hajó.