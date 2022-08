A jövő hétfőn sorra kerülő Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj szervezői újabb olimpiai és világbajnokok részvételét jelentették be tegnap.

A magyar szövetség (MASZ) honlapján megjelent közlemény szerint az elmúlt napokban olyan klasszisok érkezése vált biztossá, mint Shericka Jackson, Kendra Harrison, Joe Kovacs, Renaud Lavillenie és Alison Dos Santos.

Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó verseny a férfi rúdugrás lesz, amelyben a 6,21 méterrel világcsúcstartó svéd Armand Duplantis részvétele már korábban biztos volt. Hozzá csatlakozott a korábbi világrekorder és olimpiai bajnok francia Lavillenie, a 2016-os riói olimpián aranyérmes brazil Thiago Braz, illetve a tavaly Tokióban és idén az oregoni vb-n is ezüstérmes amerikai Christopher Nielsen is.

A váltóban olimpiai és világbajnok jamaicai sprinter, Shericka Jackson minden idők második leggyorsabb idejével, 21.45 másodperccel nyerte meg a 200 métert idén Eugene-ben, Székesfehérváron is a hosszabbik sprinttávon fut majd. A 400 méteres gátfutás idei világbajnoka, a brazil Alison Dos Santos ezúttal 400 méteren indul, női 100 gáton pedig rajthoz áll a korábbi világcsúcstartó amerikai Kendra Harrison is.

Férfi magasugrásban az olimpiai bajnok olasz Gianmarco Tamberi kihívói között ott lesz a 2007-ben világbajnok bahamai Donald Thomas, a vb- és Eb-ezüstérmes ukrán Andrij Procenko és az Eb-címvédő német Mateusz Przy­bylko. Súlylökésben a kétszeres világbajnok amerikai Joe Kovacs és honfitársa, az újdonsült vb-bronzérmes Josh Awotunde is a 22 méter feletti dobók táborát erősíti majd. Női kalapácsvetésben a jelenlegi legjobb magyar, Gyurátz Réka mellett indul a friss világbajnok amerikai Brooke Andersen is, míg gerelyhajításban a 2016-os olimpiai bajnok horvát Sara Kolak is ellenfele lesz Szilágyi Rékának.

A jövő évi atlétikai világbajnokságot Budapesten rendezik meg augusztus 19. és 27. között.