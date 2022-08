Lengyel államfő: Ukrajna egész Európát védelmezi

Andrzej Duda a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) konzervatív lapban közölt interjúban hangsúlyozta, hogy a más népek alárendeléséről szóló „nagyorosz” birodalmi eszme nemcsak Vlagyimir Putyin orosz elnök gondolkodását határozza meg, hanem átitatja az orosz társadalom jelentős részét. Így még az is előfordul, hogy orosz újságírók a lengyelországi – az ország középső részén, Varsótól nyugatra fekvő – Kaliszig húzódó Oroszországról fecsegnek – tette hozzá.

Mindez azt jelenti, hogy Ukrajna Lengyelországot és Európát, így Németországot is védi. Ha pedig „hősies ellenállásuk Putyin birodalmi terveivel szemben” elbukik, közvetlenül fenyegetné Lengyelországot és a balti államokat az orosz befolyási övezet közép-európai irányú kiterjesztésének veszélye – fejtette ki a legnagyobb lengyel kormánypárt, a jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) politikusa.

Ezt a veszélyt „ma Ukrajnának köszönhetően sikerül megfékezni”, de „sajnos a jövőben is aktuális lesz” – tette hozzá Andrzej Duda. Mint mondta, az egyetlen megoldás „a biztonságunk megerősítése”, mert így a „potenciális agresszornak kevésbé éri meg támadni”. Ukrajna példája éppen azt mutatja, hogy mire képes egy ország, amely jól felkészült a védekezésre – tette hozzá a lengyel államfő.

Kifejtette: ugyancsak az Ukrajna elleni orosz agresszióval függ össze Lengyelország egy másik súlyos problémája, a télre szánt kőszén fenyegető hiánya. A szenet eddig jórészt Oroszországból importálták, és háztartások millióit fűtötték vele. A kormány „legnagyobb gondja” így az Ukrajna elleni orosz háború miatt fenyegető hiány elhárítása, az ellátás biztosítása – mondta Andrzej Duda, megjegyezve, hogy az európai uniós éghajlatvédelmi célok elérése eddig is „nagy kihívás” volt Lengyelországnak, és „a háború mindent még bonyolultabbá tett”.

A többi között arról is szólt, hogy mindig is ellenezte az Oroszországot Németországgal közvetlenül összekötő, Ukrajnát és Lengyelországot megkerülő Északi Áramlat földgázvezeték-rendszert, és soha nem hitte el Angela Merkel volt német kancellár azon állítását, miszerint a két vezetékpárból (a 2011 óta működő Északi Áramlat-1-ből és a 2021 végén befejezett, de a háború miatt végül üzembe nem állított Északi Áramlat-2-ből) álló fejlesztés tisztán üzleti alapú beruházás. Mint mondta, a volt kancellárral folytatott megbeszélések sokaságán éveken keresztül mindhiába igyekezett jelezni, hogy az Északi Áramlat valójában „Európának káros, ránk, lengyelekre pedig gyilkos” hatású. Ez a vezetékrendszer „a kulcs az európai piac orosz dominanciájához”, és ezt Lengyelország számos szomszédja is így látta – mondta Andrzej Duda a FAZ-nak.