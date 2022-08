Szorongás, félelem, dilemma – bármiről is legyen szó, az egész Erdélyt lefedő lelkisegély-szolgálat közel hatvan önkéntes szakembere tavasz óta naponta 16 órán át fogadja a nehézségekkel szembesülők hívásait. Stábjaik Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is aktívak, önkéntesek járnak be Brassóból a sepsiszentgyörgyi csapathoz, és jó úton halad a marosvásárhelyi csoport elindítása is – tudtuk meg Papp Ágotától.

Elmondta, ősztől további önkéntesek bevonását és felkészítését szeretnék megvalósítani, illetve egy olyan rendszer létrehozását, beüzemelését, mely átirányítja a hívásokat az ügyeletesek között. Ehhez kerestek támogatókat a csíkszeredai Fuss Neki! adománygyűjtő eseményen is: az ügy mögé felsorakozó harminc nagykövetnek az eredetileg megcélzott 15 ezer lej helyett közel 30 ezer lejt sikerült összegyűjtenie. A közösségi esemény által nagyon sok emberhez eljutott a telefonszolgálat híre, ugyanakkor sok olyan személy lett a szolgálat nagykövete, aki a saját közösségében kiemelkedő szerepet vállal, s aki a lelki egészség védelmében lépett fel, adományokat gyűjtve.

A tervek, célkitűzések kapcsán Papp Ágota arról is beszélt, hogy Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen a helyi önkormányzat finanszírozásával egy-egy fél munkaidős állást kapott a szolgálat, azaz immár két fizetett ügyelőjük is van. Szeretnék, ha ugyanezt Sepsiszentgyörgyön is sikerülne megvalósítani, így kéréssel fordulnak az önkormányzathoz anyagi támogatásért – mondta.

A megyeszékhelyi csapatvezető felidézte, a járvány miatt elrendelt karantén idején a szolgálat átállt egész napos üzemmódra, ez pedig nagy erőbedobást és nagyobb csapatot igényelt. Tulajdonképpen ekkor derült ki, hogy szükség van az elérhetőség kibővítésére. Míg korábban 20 és 24 óra között működött az ügyelet, áprilistól már 8 és 24 óra között fogadják a hívásokat a 0754 800 808-as számon, s így többen keresik őket, naponta 3–4 személy él a szolgáltatás biztosította lehetőséggel.

Hangsúlyozta, az anonimitás mindkét fél számára biztosított, „a titoktartási kötelezettség talán az egyik legfontosabb szabályunk” – fogalmazott Papp Ágota. Elmondta, nagyon sok hívás mögött valamilyen testi betegség a meghúzódó probléma, az ebből fakadó szorongás, kétségbeesés, egy testi betegség lelki vetületei jelentek meg. „A karantén ideje alatt bebizonyosodott, hogy milyen hatalmas fel­adat e szorongásoknak, feszültségeknek, kételyeknek a fogadása, a támasznyújtás” – mutatott rá. Sok hívás esetében a magány és az izoláció kerül előtérbe – ezek a karantén idején erősödtek –, de a házasságban felmerülő problémák, a gyerekek nevelése, a család menedzselése, a konfliktusok is gyakran felbukkannak, s mindezek mellett az öngyilkossági problematika is megjelenik.

Utóbbi kapcsán Papp Ágota leszögezte, a telefonos szolgálat egyik legfontosabb célkitűzése a krízisintervenció. „Tulajdonképpen, ha az ilyen hívók száma emelkedik, az azt jelenti, hogy a szolgálat identitása, sajátosságai egyre ismertebbek lesznek, és a nehéz helyzetben lévők felkeresik” – vélekedett. Jelezte, igencsak megnőtt az öngyilkosságok száma, Hargita megye még mindig élen jár, de Háromszéken is sok ilyen esetről hallanak.

Kifejtette, az öngyilkosságot megelőző állapot egy lélektani krízis, ennek sajátosságai felismerésére készülnek fel a képzett segítők. Megtanulják a beszéd bizonyos sajátosságaiból, a gyakran használt szavakból, az utalásokból meghallani, megérteni a krízisben lévő személy néha kódoltnak tűnő beszédét, annak értelmét. „Ezekre egyébként nagyon kell figyelni, mert ha egy öngyilkossági krízisben szenvedő ember megérzi, hogy egy olyan beszélgetőpartnerre lelt, aki előtt nem tabu a téma, aki rá mer kérdezni kulcsfontosságú kijelentéseire, akkor ő bele tud kapaszkodni ebbe a kapcsolatba. Az elfogadó, de határozott támogatói attitűd lehet az alapja a segítésnek. Jó, ha érzi a hívó, hogy az ügyelő ismeri, milyen élethelyzetben van, és szavaival, viszonyulásával azt tudja közvetíteni feléje, hogy van kiút, vannak eszközei a segítéshez” – részletezte. Megjegyezte azt is, éppen emiatt kiemelt célja és feladata a telefonszolgálatnak az életvezetési tanácsadás, mindazoknak a problémáknak a fogadása, az enyhítése, amelyek oda vezethetnek, hogy nagyobb baj legyen belőlük.