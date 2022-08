Noha statisztikai adatok csak a hónap utolsó negyedében állnak majd rendelkezésre, de azt már most ki lehet jelenteni, hogy egyértelműen visszaesett az előző évhez képest a belföldi turizmus, így a háromszéki is, amire számítani lehetett, hiszen a járványügyi korlátozások feloldása sokakat arra sarkallt, hogy külföldi helyszínt válasszanak a vakációzásra – fejtette ki lapunk megkeresésére László Endre, a sepsiszentgyörgyi Transilvania Tourist Service utazási iroda vezetője, a Székelyföldi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Klaszter elnöke. Az idegenforgalmi szakember szerint a háromszékiek is idén a határon túli nyaralást választották, a célországok tekintetében viszont nincs nagy változás az előző évekhez képest.