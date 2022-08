A nőszervezet tájékoztatása szerint Mága Zoltán immáron negyedik alkalommal lépett fel Háromszéken 100 templomi jótékonysági koncertsorozata keretében. A fellépésen közreműködött ifjabb Mága Zoltán, valamint a Budapesti Gipsy Virtuózok. A több évre visszatekintő, a határokat átívelő szeretet és összefogás jegyében szervezett koncertsorozat egy százállomásos, ökumenikus jótékonysági misszió, melynek célja, hogy magyar embereken segítsen Magyarországon és a Kárpát-medencében. Mága Zoltán hegedűje tehetséges gyermekekért, óvodásokért és iskolásokért, rászoruló felnőttekért, beteg gyermekekért és templomok felújításáért szólalt meg különböző helyszíneken. A korábbi években a Liszt Ferenc-díjas előadóművész a nőszervezet meghívására Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Kovásznán koncertezett egy-egy helyi nemes cél érdekében. Most Erdővidéken volt a sor. Az erdélyi rendezvénysorozat helyszínéül idén is a templomok szolgáltak, így Vargyason is az unitárius templom adott otthont a fellépésnek. A jótékonysági koncert célja az ukrajnai, illetve a kárpátaljai magyar közösség, valamint a helyi közösségekben élő rászorulók segítése volt. Ennek megfelelően a befolyt összeget két karitatív célra használják fel. (ndi)