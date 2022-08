Július 30. és augusztus 7. között Szófiában rendezték meg a tizennyolc év alatti lányok B-osztályos kosárlabda-Európa-bajnokságát, amelynek a román válogatott színeiben két háromszéki résztvevője is volt: a Kézdivásárhelyi SE együttesében az előző élvonalbeli szezonban mutatott állandó és kiváló teljesítményének köszönhetően a tornán címeres mezt ölthetett Bara-Németh Beáta és Kozman Kriszta is. Az ő játékuknak is köszönhetően Románia az erős középmezőnyben zárta a viadalt.

A Kozman és Bara-Németh fémjelezte román válogatottat a D-csoportba sorsolták be, ahol 57–45-re verte Ausztriát, egy szoros meccsen 55–52-re nyert Dániával szemben, majd 71–50-re kapott ki a kisdöntőt játszó Szerbiától és a kvintett utolsó körben kisebb meglepetésre 64–59-re veszített Írország ellen. Két győzelemmel és két vereséggel Románia a második helyen fejezte be csoportját, a negyeddöntőben pedig a C jelzésű négyest százszázalékos teljesítménnyel megnyerő és később szintén kisdöntős Szlovákiával találkozott. A drámai végkimenetelű meccsen a trikolórok végig futottak az eredmény után, a véghajrában többször is döntetlenre állt a párharc, amit végül mindössze egypontos különbséggel, 56–55-re a szlovákok nyertek meg. A háromszéki lányok a folytatásban az 5–8. helyért harcolhattak tovább, s a helyosztók első körében 89–47-re veszítettek Horvátországgal szemben. A kontinenstorna vasárnapi utolsó játéknapján a házigazda bolgárokkal találkoztak Kozmanék, s kosarasaink hátrányból felállva és Bara-Németh 22 pontjának is köszönhetően 72–65-re diadalmaskodtak, amivel Románia a hetedik pozícióban zárta a B-osztályos Eb-t.

Kézdivásárhelyi játékosaink közül Bara-Németh Beáta 185 percet töltött a pályán a bolgár fővárosban, ami alatt 40 lepattanót és 61 pontot jegyzett, míg Kozman Kriszta összesen 87 percnyi játéklehetőséget kapott, amit 9 leszedett labdával és 19 szerzett ponttal hálált meg. (tibodi)