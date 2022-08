Székelyföldön igényelték a legtöbb kártérítést

Amint korábban beszámoltunk róla, a miniszter a múlt héten kifizette a veszélyes medvék elleni fellépés költségeit az érintett helyi hatóságoknak. „1,2 millió lejt fizettünk ki azokra a szerződésekre, amelyeket az önkormányzatok a vadásztársulatokkal kötöttek meg annak érdekében, hogy az azonnali beavatkozás lehetősége biztosítva legyen. Ugyanakkor ezek az összegek fedezik a beavatkozás költségét is, tehát a készenléti kifizetésen kívül a konkrét beavatkozások költségét is megtérítettük. Ez fontos lépés annak érdekében, hogy – főleg belterületen – az azonnali veszélyt elháríthassák. (...) Ezzel párhuzamosan a populációszabályozás is elkezdődött, egy rendeletet adott ki a minisztérium áprilisban, amelyben 140 egyednek a kilövését írtam alá” – részletezte a szaktárcavezető.

A miniszter közölte, hogy ezenkívül nyolcvan állatra külön kilövési engedélyt lehet jóváhagyni. A jelenlegi intézkedések célja a problémák számának csökkentése – hangsúlyozta. Kifejtette, hogy folyamatban van a teljes medvepopuláció felmérése is, ezek az év végéig, legkésőbb jövő év elejére befejeződnek. Mint mondta, 2023-ban egy teljesen új felmérés alapján, a medvepopuláció számát pontosan ismerve fognak intézkedéseket hozni.

Ami a medvék eltávolítását illeti, a 140 kilőhető vadból eddig csak 49 került eltávolításra, a legjobban Hargita megye áll hatékonyság szempontjából, a 35-ből 25 egyedet már sikerült eltávolítani olyan településeken, amelyeken veszélyt jelentettek.