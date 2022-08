Orbán Viktor az amerikai konzervatívoknak: Össze kell fogni

Elmondta: 2024-ben az Egyesült Államokban és az Európai Unióban is fontos választásokat tartanak, és ezek fogják „meghatározni a nyugati civilizációért vívott csata két frontját”. „Ha valakinek kétségei lennének afelől, hogy a progresszív liberálisok és a kommunisták ugyanazok, „csak kérdezzenek bennünket, magyarokat, mi mindkettővel harcoltunk már”, és ők igenis ugyanazok – fogalmazott a kormányfő a legnagyobb konzervatív seregszemlén. Hangsúlyozta: „az értékeink, úgymint a nemzet, a keresztény gyökerek és a család lehetnek sikeresek a politikai harcmezőn”, még ma is, amikor a politikai életet a liberális hegemónia uralja. Ezeket az értékeket sikeressé és fősodratúvá tették Magyarországon – vélekedett. A miniszterelnök úgy látja, a siker kulcsa, hogy száz százalékon kell harcolni: „az igazat mondjuk, és kiállunk az igazunkért, még akkor is, ha ezért a fél világ támad bennünket”. A legfontosabb pedig, hogy bízni kell a zsidó-keresztény tanításokban – tette hozzá. Kiemelte: a kormány zéró toleranciát hirdetett meg a rasszizmussal és antiszemitizmussal szemben, tehát „ezzel vádolni bennünket nem más, mint hírhamisítás”.

Kifejtette: Texast az Egyesült Államok magányos csillag államának is nevezik, ami azt jelenti, hogy „a függetlenség, a szabadság és a szuverenitás a legkedvesebb érték itt, Amerikának ezen táján”. „Hazám, Magyarország, Európa magányos csillag állama”, a magyarok a függetlenségért, a szabadságért és a szuverenitásért harcoltak az elmúlt 500 évben – fogalmazott. Hozzátette: „harcoltunk a kereszténységért a közép- és újkorban, harcoltunk a kereszténydemokráciáért a huszadik században, és ezt a harcot a mai napig folytatjuk”. Megjegyezte: ő egy olyan ország vezetője, amely „a mai napig a progresszív liberálisok támadása alatt áll”.

Beszélt arról is, hogy „az Európai Unió okostojásai is nyomást gyakorolnak ránk”. Vissza kell vennünk az intézményeket Washingtonban és Brüsszelben, „barátra és szövetségesre kell találnunk egymásban” – fogalmazott. Emlékeztetett: idén az Egyesült Államokban félidős választásokat tartanak, azt követően, 2024-ben pedig elnök- és kongresszusi választást. Európában ugyanebben az évben európai parlamenti választások lesznek. Ez a két helyszín fogja meghatározni a nyugati civilizációért vívott csata két frontját – jelezte a magyar kormányfő.

A miniszterelnök külön beszélt arról, hogy Magyarországon az alkotmány védi a családokat és gyermekeket. A kormány nemcsak fizikai falat épített a határokon és pénzügyi falat a családok köré, hanem egy jogi falat is felhúztak, hogy megvédjék a gyermekeket az őket célzó genderideológiával szemben – fogalmazott. Az ukrajnai háborúról szólva úgy vélte: amerikai–orosz tárgyalások nélkül sosem lesz béke. Ukrajna Magyarország szomszédja, és „teljes mértékben szolidárisak vagyunk velük”.

Oroszország Ukrajna elleni támadása eddig közel egymillió embert kényszerített arra, hogy Magyarországra meneküljön, jelenleg is naponta több mint tízezren érkeznek. A kormányfő szerint a globalista vezetők stratégiája kiterjeszti és elnyújtja a háborút, és egyben csökkenti a béke esélyét. Csak erős vezetők képesek békét teremteni – mutatott rá. Hozzátette: Ukrajna szomszédságában Magyarországnak borzalmasan nagy szüksége van olyan erős vezetőkre, akik képesek arra, hogy tető alá hozzanak egy békemegállapodást. Szintén erős vezetővel rendelkező erős Amerikára van szükségünk – tette hozzá. Orbán Viktor hangoztatta: a győzelemért kell játszani, „el kell hinnünk, hogy jobbak vagyunk balliberális ellenfeleinknél”. Úgy vélte, ez egy kultúrháború, és új életre kell kelteni az egyházakat, a családokat, az egyetemeket és a közösségi intézményeket.