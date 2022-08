Forgalomkorlátozás Sepsiszentgyörgyön

Augusztus 11-én és 12-én Kovászna megyébe érkezik a Székelyföldi Körverseny, az érkezés és a rajt is Sepsiszentgyörgyön lesz, így a városban forgalomkorlátozásokra kell számítani. Szerdán 21 órától lezárják a köztéri parkolókat a Gábor Áron utcában, valamint a Mihai Viteazul téren. Ezeket csütörtökön 18 óra után nyitják meg újra. Csütörtökön a szervezők számításai szerint a versenyzők 15 óra körül érnek Sepsiszentgyörgyre, az Építők–Păiuș David hadnagy–1918. december 1. út–Kossuth Lajos utca–Gábor Áron utca vonalon haladnak végig, majd három kört tesznek a Gábor Áron–Vasile Goldiș–Stadion utca–Szabadság tér–Gróf Mikó Imre–1918. december 1.–Kossuth Lajos–Gábor Áron utca vonalon, a Bod Péter Megyei Könyvtárhoz érkezve. Csütörtökön 12 és 15.30 óra között a Gábor Áron utcában korlátozzák a forgalmat, kérik a gépkocsivezetőket és a gyalogosokat, hogy tartsák be a rend­őrök utasításait. 15.30 és 18 óra között a Gábor Áron utcában teljesen lezárják a forgalmat. A Victor Babeș utcában a közlekedés zavartalanul zajlik 15.30-ig, a kerékpárosok érkezési idejének függvényében a Gábor Áron utca irányába lezárják a forgalmat a verseny végéig. A Bod Péter Megyei Könyvtár, illetve a Park Hotel mögötti területre a megszokott módon lehet behajtani 15.30-ig, majd a kerékpárosok érkezési idejének függvényében a verseny végéig a forgalmat itt is lezárják. Pénteken a versenyzők 12.45-kor indulnak a Sepsi Value Centre parkolójából, végighaladnak az Oltmező–Gyöngyvirág–Gyár–Kós Károly–József Attila utcán, majd Előpatak irányában elhagyják a várost.

Zene

AZ ERDÉLYI DUDÁS REND KONCERTJE. Augusztus 12-én, pénteken 19 órától az Erdélyi Dudás Rend koncertezik Sepsiszentgyörgyön a KultúrPark színpadán. A 2008-ban Vajdahunyadon alakult együttes Európa különböző történelmi korszakaiból és területeiről származó dallamokat ötvöz korunk zenei hangzásvilágával. A zenekar tagjai: Filip Trifon (dobok, tapan, djembe, cajon, ének), Alin Bălescu (dudák, blockflöte soprano, alto, tenor, pocket clarinet), Mircea Goian (gordonka, tekerőlant, ütőhangszerek), Stefan Milutinovici (dudák, furulyák, rauschpfeife, buzuki, ének), Peter Moynahan (ének, gitár, ütőhangszerek). A koncertre a jegyek 20, illetve 10 lejért kaphatóak a városi kulturális szervezőirodában, valamint az esemény előtt egy órával a helyszínen.

ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA. Idén is látható lesz augusztus 20–24. között Sepsiszentgyörgyön az István, a király székelyföldi nagyprodukció a Sepsi Arénában. Jegyek még korlátozott számban kaphatóak a 22-i, 23-i és 24-i előadásokra a városi kulturális szervezőirodában, valamint a www.eventim.ro weboldalon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi műsorán ma: 16 órától Jurassic World: Világuralom (román feliratos), 16.30-tól Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő), 18.15-től A gyilkos járat (magyarul beszélő), 18.45-től Számomra te vagy Ceaușescu (románul beszélő), 20.30-tól Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő), 20.45-től A gyil­kos járat (román feliratos).

KERTMOZI. Augusztus 10-én, szerdán 21 órától a La croisade című francia film lesz látható Sepsiszentgyörgyön a KultúrParkban. Kedvezőtlen időjárás esetén a filmet a Művész moziban lehet megtekinteni. Jegyeket 10 lejes egységáron a mozi jegypénztárában lehet vásárolni.

Kiállítás

VARÁZSMŰHELY. Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban ma 11 órától a földszinti kiállítóterekben a Mohy Sándor-kiállításhoz kapcsolódóan meseolvasással, interaktív játékokkal, agyagozással várják a Varázsműhelybe a 7–10 éves gyermekeket.

CSERNÁTONI MÚZEUM. Augusztus 14-én, vasárnap 17 órakor megnyílik Haszmann József István egyéni tárlata a csernátoni Haszmann ál Múzeumban.

Még lehet jelentkezni az idei Sportnapokra

A sepsiszentgyörgyi Sportnapok szervezői felhívják az egyesületek és szervezetek figyelmét, hogy közeledik a rendezvény jelentkezési határideje, amely augusztus 15. Aki szeretne részese lenni az idei eseménysorozatnak, a sepsisportnapok@gmail.com címre kell beküldenie a regisztrációs ívet. Ugyan­ide várják azok jelentkezését is, akik idén először kapcsolódnának be a háromnapos sportrendezvénybe. További tájékoztatásért keressék a szervezőket e-mailben, vagy hívják a 0744 757 088-as telefonszámot. (t)

Szekeres-találkozó Mezőmadarason

Negyedszer szervezik meg 2007 óta 2022. szeptember 10–11-én a mezőmadarasi Szekeres család találkozóját az ősi fészekben, Mezőmadarason a kultúrházban, ahol megtekinthető lesz a bővített családfa. Szekeres Sándor családtörténeti elő­adást tart, Szekeres Attila István heraldikus a család nemeslevelét és címerét mutatja be. Vacsora biztosított. Vasárnap 11 órától istentisztelet lesz a református templomban, utána megkoszorúzzák Szekeres István (1924–1999) református lelkipásztor emlékkopjáját a templomkertben. Érdeklődni, jelentkezni Szekeres Szabolcsnál lehet az szsz@iid.hu e-mail-címen vagy a 0036 309 511 347-es telefonon. Szállásfoglalás Szabó Izoldánál a 0752 214 490-es telefonon.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Hidvégen és Nyáraspatakon, szerdán Bölönben és Bölönpatakon gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak. A szelektív, illetve háztartási hulladékot a szokásos program szerint szállítják el.

IVÓVÍZ. Fotosmartonoson augusztus 11-én, csütörtökön a víztartály takarítása és fertőtlenítése miatt 8 és 17 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás.

ÁRAMSZÜNET. Javítási munkálatok miatt Sepsiszentgyörgyön ma és augusztus 11-én, csütörtökön 9 és 15 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Kós Károly utcában az Andrei Șaguna utca és a körforgalom között.

ÚTJAVÍTÁS. Aszfaltozzák Sepsiszentgyörgyön az Orgona utca melletti parkolót. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a munkálatok idején ne parkoljanak az érintett területen. A gépkocsikat a Nárcisz utcában lehet hagyni, ahol az aszfaltozás a parkoló befejeztével folytatódik.

MAGMA. Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér szeptember 6-ig zárva tart.

KALANDVONAT. Augusztus 10–17. között szünetel a Sepsi Tour kalandvonat sugásfürdői és városi járata. Augusztus 18-tól a kisvonat a megszokott menetrend szerint közlekedik.

GYŰLÉS. A volt politikai foglyok háromszéki szervezete augusztus 12-én, pénteken 11 órától nagygyűlést tart. Kérik mindazokat, akik tagjai a szervezetnek és részesülnek a 118/1-es törvény által nyújtott kárpótlásban, jelenjenek meg a székházban. Téma: a szövetség alapszabályzatának módosítása. Az emlékházban készülnek a volt hadifoglyok számára emléksarkot kialakítani, ezért kérik azokat, akik rendelkeznek tábori levéllel, tárgyakkal, amelyek a fogságban készültek, vigyék el a székházba. Október 10-ig várják az Írd meg te is! című pályázatra diákok írásait a diktatúra idején történtekről, ezekbe nagyszülők, szülők emlékeit is belefűzhetik a jelentkezők.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Nicoale Iorga utcai Sensiblu-Dr. Max (telefon: 0267 312 049), Kézdivásárhelyen mától a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.