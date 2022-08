A pályázatokat mától december 16-ig lehet letenni, illetve feltölteni a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) számítógépes rendszerébe. A kiírás szerint a támogatás keretösszege 15,26 millió euró. Azok pályázhatnak, akik a 2021 őszén vagy az idei év tavaszán elvetett kultúrákra biztosítást kötöttek.

A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint országszinten mintegy 2 millió hektár megművelt területet biztosítanak be évente a károk ellen, ami a művelt terület 23–24 százalékát teszi ki.

Az intézkedés lényege, hogy a biztosítótársaságoknak kifizetett biztosítási összeg egy részét a vidékfejlesztési ügynökség visszatéríti a pályázónak. Az igényelhető támogatás a biztosítótársaságnak kifizetett összeg 70 százalékát teszi ki, a pályázó gazdaság méretétől függetlenül.

A feltételrendszer szerint a pályázónak valamelyik biztosítótársaságnál a teljes gazdaságát vagy valamely kultúrájának összes területét, illetve állatait be kell biztosítania szárazság, forróság, árvíz, jég, kora vagy késő tavaszi fagy, vihar, nagy erősségű záporok, hosszan tartó túlzott csapadék, valamint a karanténlistán szereplő növényi és az intézkedés leírásánál szereplő mellékletben felsorolt állatbetegségek okozta károk esetére.

Az intézkedésre pályázhatnak magánszemélyek és mezőgazdasági vállalkozások egyaránt, kivéve a szőlőtermesztőket. Feltétel, hogy a pályázó 18 éven felüli, aktív mezőgazdász legyen, rendelkezzék biztosítási szerződéssel, és a bebiztosított kultúra egész területe szerepeljen a szerződésben. Az igénylőnek az őszi, tavaszi kultúrákra, ültetvényre a szerződésben a fentebb említett károkozók legalább egyikére kell szerződést kötnie. A növényter­mesztésben a támogatás csak a megfelelő kultúrákra kötött biztosítások esetében kifizethető (tavaszi vagy őszi kultúrák), és a szerződésnek érvényesnek kell lennie egészen a betakarításig, vagyis egy gazdasági évre. Azon növényi kultúráknál, amelyeket többször betakarítanak egy év alatt (pl. többszöri kaszálás), a biztosítási szerződés minden egyes betakarításra érvényes kell hogy legyen.

Az elkészített pályázatokat online kell letenni, feltötve azt az országos ügynökség számítógépes rendszerébe. A pályázati eligazító, az üzleti terv kitöltendő modellje és a csatolandó igazolások, dokumentumok listája megtalálható az ügynökség honlapján (www.afir.info) az intézkedés le­írásánál, az Investiții PNDR – 17.1-es alpontnál).

Az is újdonság idén, hogy egy szerződésre több növénykultúra biztosítási szerződését is fel lehet vezetni, természetesen betartva az alapfeltételt, hogy valamely kultúrából az összes terület legyen bebiztosítva (vagyis a részleges biztosítás nem elfogadható). Így egyetlen pályázatban több biztosított növénykultúrára is lehet kérni a támogatást.

Az ügynökség számítógépes rendszere a december 16-i határidő lejárta előtt leállhat (nem engedi további pályázatok feltöltését) abban az esetben, ha a 15,26 milliós keretösszeg hamarabb elfogy.

Eddig az előző évek kiírásai keretében általában évente 20–30 mezőgazdasági vállalkozás vagy fizikai személy igényelte a támogatást a megyéből, viszont a vidékfejlesztési szakemberek szerint most jóval nagyobb lesz az igénylők száma.