A Nemzeti Liberális Párt (PNL) két vezető politikusa is kénytelen volt reagálni egyik kollégájuk szavaira: a PNL iaşi-i szervezetének vezetője, Alexandru Muraru vasárnap úgy nyilatkozott, előfordulhat, hogy mégsem történik meg a miniszterelnök-csere 2023 májusában, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ugyanis beleegyezhet abba, hogy továbbra is Nicolae Ciucă maradjon a kormányfő. A PNL szóvivője és a szenátus ügyvivő elnöke is arról biztosította a PSD-t, hogy a liberálisok betartják a koalíciós egyezséget.