Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a forgalomelterelési engedélyt a kivitelezővel tartott terepszemle után kérvényezik. Enélkül nem lehet kiadni a munkakezdési parancsot, ugyanis a kivitelezőnek is tudnia kell, hogy a forgalomeltereléstől függően hogyan lát neki a munkának.

Az alpolgármester hozzátette: tisztában vannak azzal, hogy a Kórház utca felett átívelő híd javítása sürgős, hétről hétre romlik az állaga, ezért próbálnak hatni a kivitelezőre. Ugyanakkor az is igaz, hogy a megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozó vállalat több helyen is dolgozik, ezért nem volt lehetősége még nekilátni ennek a munkálatnak. A legutóbbi egyeztetésen arra jutottak, hogy a forgalomelterelési engedély kibocsátása után nekilátnak, ami azt jelenti, hogy szeptemberben elkezdődnek a munkálatok.

Amint arról legutóbb májusban beszámoltunk, Sepsiszentgyörgy önkormányzatának harmadik nekifutásra sikerült kivitelezőt találnia, a szerződést is aláírták még abban a hónapban, illetve az ak­kori tervek szerint júniusban a társaságnak már dolgoznia kellett volna a felüljárón. A tervek szerint egy év alatt kellene rendbe tenni a hidat.

Mint ismert, az önkormányzat még 2019 novemberében elfogadta a híd felújítási munkálatainak műszaki és gazdasági mutatóit, majd két rendben sikertelenül próbáltak kivitelezőt találni (nem volt jelentkező a versenytárgyalásra). Tavaly újból módosítani kellett a mutatókat, majd a harmadik közbeszerzési eljárásnak is nekiláttak, és végül a megyei út- és hídépítő társaság jelentkezett és egyedüliként megkapta a megbízást. A szerződés megkötésekor még úgy volt, hogy az önkormányzatnak saját forrásból kell megoldania a munkálat finanszírozását, de közben kiderült, hogy az országos Anghel Saligny-programon keresztül kormánytámogatás érkezik. A beruházás szerződésben foglalt teljes értéke 2,7 millió lej, de ez várhatóan a végén jóval magasabb lesz, tekintve az utóbbi hónapok árrobbanását.

Amint azt többször megírtuk, a híd alja több alkalommal is megsérült az áthajtó túl magas járművek miatt, amelyek pár helyen kicsorbították a betont, a vasrudak a felszínre kerültek, megrozsdáztak, egy részüket el is kellett távolítani. A korlátok is előrehaladottan rossz állapotban vannak, a műszaki vizsgálat során pedig az is kiderült, hogy a teljes szerkezet megérett a felújításra. Az úttestet és a járdákat a Gábor Áron utca korszerűsítése során rendbe tették, így a munkálatok ezt a részt nem érintik. A korszerű­sítés kiterjed a híd egyik lábánál levő gondozatlan területre is, ahol 11 új parkolóhelyet alakítanak ki.