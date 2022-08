5 érv a laminált padló mellett /X/

A laminált padlóról valószínűleg mindannyiunknak az iskolák linóleuma jut eszébe. A termekben mindenhol fel volt szakadva, látszott, hogy alig van takarítva, karbantartva, és a legkülönbözőbb, egyáltalán nem dekoratív színekben jelent meg. Nem csoda, ha emiatt nem bízunk a laminált padlóban. Azóta viszont a technológia fejlődött, és káprázatos laminált padló verziók, mintázatok elérhetők, ráadásul könnyen karbantarthatók is. Ha még építkezel, és azon gondolkodsz, milyen legyen a padló a házadban, mutatunk 5 érvet, hogy miért a laminált padlót válaszd!

Mi a laminált padló?

A laminált padló egy 6-12 mm vastagságú és HDF-ből, vagyis apróra vágott farostból készül, amelyet gyantaragasztóval kevernek és összenyomnak a létrehozás során. Általában fa mintázatú, így könnyedén kiválthatja a fa parkettát. A fa parketta ezzel ellentétben természetes fából (általában három fajtából) készül, így ennek ára jelentősen magasabb. A laminált padló cserép és kő mintázatban is elérhető, tehát óriási a választék összehasonlítva a parketta választékával. Összességében a laminált padló környezetbarátabb megoldás, ugyanis 90 százaléka fa őrlemény, nem valódi fa, valamint a tisztításához nem szükséges vegyszer, elég a nedves törlőkendő.

1 Könnyen felszedhető és letehető

A laminált padló a parkettával ellentétben click rendszerben készül, vagyis csak egymáshoz kell kapcsolni a darabokat, mint egy puzzle-t. Hézagkitöltésre azonban egyáltalán nincs szükség, mert tökéletesen összeillenek a darabok! Ennek nagy előnye, hogy akár otthon, szakember segítsége nélkül is feltehető, viszont előtte alapos mérés szükséges. Érdemes mindenesetre egy szakembert is megkeresni, aki legalább abban segíteni tud, hogy pontosan mennyire van szükség.

2. Tartósság, kopásállóság

A laminált padló felső rétege nem fa, hanem dekorréteg. Ennek köszönhetően sem az égő cigaretta, sem a tűsarok nem tud benne nagyobb kárt okozni. Bár a háztartási takarítószerek és vegyszerek sem károsítják, nem érdemes ezekkel takarítani, ugyanis pontosan elég a nedves törlőkendő. Arra ügyeljünk, hogy ugyanúgy, mint a fa parketta esetén, a nagy mennyiségű víz használatát kerüljük, mert a laminált padlónak sem tesz jót. A fedőréteg 10-15-ször ellenállóbb, mint a parkettáé, de természetesen ez is a minőségtől függ. Kérjük meg szakember véleményét arról, melyik laminált padlót ajánlja, mert óriási lehet a minőségbeli különbség. Itt is, mint minden más termék esetén is igaz, hogy az olcsó megoldás nem jó megoldás.

3. Használható padlófűtéssel is

Manapság elterjedt a padlófűtés használata, hiszen kényelmes megoldás, és könnyen elkerülhető vele az, hogy csak a szoba egyik része melegedjen fel, ahol a radiátor található. A laminált padló alá szerelhető padlófűtés, viszont biztos, hogy szükség lesz alátenni valamilyen fóliát vagy rétegelési megoldást.

4. A laminált padló halk

A laminált padló óriási előnye, hogy mivel nem fa a teteje, ezért nem hallatszik olyan hangosan a lépés. Sem a magassarkú cipő, nem a lábdobogás, de még a nyikorgás sem! Ez a reggeli készülődés során igen hasznos, ha a család többi tagja még aludni szeretne.

5. Felhasználása határtalan

Ha megmarad némi laminált padló, akkor csak a kreativitásunkra van szükség ahhoz, hogy fel tudjuk használni. Készíthető belőle polc, ami így tökéletesen megegyezik színre és stílusra a padlóval, vagy kábelelvezető az íróasztalhoz. Ha több darab is megmaradt, akkor pedig kisasztalt is készíthetünk belőle a gyerekeknek. Nyugodtan engedjük el a fantáziánkat!

A laminált padló olcsó, tartós, kopásálló megoldás, és kiválthatja a szalagparkettát. Bár mi magunk is lefektethetjük, érdemes szakember segítségét kérni az elején. Ha pedig padlófűtésben gondolkodunk, akkor biztosan ideális választás! Már csak egy kérdés maradt: te milyen színt választasz? (X)