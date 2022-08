Rotáció vagy előrehozott választások

A tegnap a parlamentben nyilatkozó Ciolacut többek között arról faggatták az újságírók, hogy szeretne-e miniszterelnök lenni jövő tavasztól. „A miniszterelnöki tisztség megtiszteltetés” – fogalmazott válaszában a politikus, hozzátéve, ha párttársai úgy döntenek, hogy ő a megfelelő személy a kormányfői tisztség betöltésére, vállalni fogja a megbízatást. Ciolacunak ugyanakkor meggyőződése, hogy jövő tavasztól alakulata adhatja a miniszterelnököt. Hozzátette, nincs értelme kommentálni azoknak a szavait, „akik napozás közben egyszer csak úgy döntenek, hogy hírtémát szolgáltatnak a televízióknak”, ezzel a politikus a PNL iaşi-i szervezetének vezetője, Alexandru Muraru vasárnapi nyilatkozatára utalt, miszerint előfordulhat, hogy mégsem történik meg a miniszterelnök-csere 2023 májusában, a PSD ugyanis beleegyezhet abba, hogy továbbra is Nicolae Ciucă maradjon a kormányfő. „A koalíciós megállapodás egyértelmű. Korábban is mondtam: ha elmarad a rotáció, nincs más variáns, csak az előrehozott választások” – szögezte le Ciolacu.

A szociáldemokrata pártelnöknek a várható kormány­átalakításról is beszélt: rámutatott, a kormányátalakítással nem a „riogatás” a cél, ez a kormányzás hatékonyabbá tételét szolgálja. Hozzátette, a kormányfő kiértékeli a miniszterek tevékenységét, és ha indokoltnak tartja, kezdeményezheti egy-egy tárcavezető leváltását. Megkérdezték tőle az újságírók, támogatja-e, hogy a továbbiakban is Vasile Dîncu vezesse a védelmi minisztériumot. „Nem szeretnék most konkrét személyekről beszélni. Úgy a korrekt, hogy előbb tárgyalunk a miniszterelnökkel, majd a kollégáimmal” – válaszolt Ciolacu.

Sajtóértesülések szerint Nicolae Ciucă miniszterelnök átalakítani készül a kormányát, és három minisztert váltana le, köztük Vasile Dîncu PSD-s védelmi minisztert és Novák Károly Eduárdot, a sporttárcát vezető RMDSZ-es minisztert. Az RMDSZ szerint alaptalan a Novák leváltásáról szóló értesülés.