Megugrottak az esetszámok

A legtöbb új esetet Bukarestből (1319) jelentették, de magas az esetszám Temes (603), Kolozs (585), Konstanca (428) megyében is. A 14 nap alatt regisztrált új fertőzöttek száma ezer lakosra vetítve Bukarestben a legnagyobb: 9,62 ezrelék. A fővárost a következő megyék követik fertőzöttségi ráta szempontjából: Szeben – 7,41, Ilfov – 7,28 és Brassó – 6,62 ezrelék. Az országos mutató 4,24 ezrelék. Hétfőn 4077 személyt kezeltek kórházban COVID-19-cel, 222-vel kevesebbet, mint előző nap, intenzív terápiás ellátásra 295 beteg szorult, közülük 257-en oltatlanok. A kórházban kezelt koronavírusos páciensek között 605 kiskorú, közülük négyet intenzív terápián ápoltak. Hétfőn 43 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, mindannyian más betegségekben is szenvedtek, 11-en be voltak oltva COVID-19 ellen. Ezzel 66 236-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.