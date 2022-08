A szervezők a koncert bevételét Kelemen Pityu zenész gyógyulására ajánlják fel, és személyenként 20 lejes adományt javasolnak. Augusztus 14-én, vasárnap 17 órától szintén az Andrei Mureșanu Színházban kerül sor a tábor zárókoncertjére a diákok részvételével.

AZ ERDÉLYI DUDÁS REND KONCERTJE. Augusztus 12-én, pénteken 19 órától az Erdélyi Dudás Rend koncertezik Sepsiszentgyörgyön a KultúrPark színpadán. A 2008-ban Vajdahunyadon alakult együttes Európa különböző történelmi korszakaiból és területeiről származó dallamokat ötvöz korunk zenei hangzásvilágával. A koncertre a jegyek 20, illetve 10 lejért kaphatóak a városi kulturális szervezőirodában, valamint az esemény előtt egy órával a helyszínen.

GITÁRKONCERT. Augusztus 12-én, pénteken 18 órától az Árkosi Kulturális Központ és a Harmonia Cordis Egyesület rendkívüli gitárkoncertet szervez. Papp Sándor magyarországi gitárművész klasszikus és kortárs zeneszerzők műveiből játszik. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén, Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatt naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA. Idén is látható lesz augusztus 20–24. között Sepsiszentgyörgyön az István, a király székelyföldi nagyprodukció a Sepsi Arénában. Jegyek még korlátozott számban kaphatóak a 22-i, 23-i és 24-i előadásokra a városi kulturális szervezőirodában, valamint a www.eventim.ro weboldalon.

Kiállítás

CSERNÁTONI MÚZEUM. Augusztus 14-én, vasárnap 17 órakor megnyílik Haszmann József István egyéni tárlata a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi műsorán ma: 16.15-től Tomboló blöki (románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 18 órától Thor: Szerelem és mennydörgés (román feliratos), 18.15-től A gyilkos járat (magyarul beszélő), 20.15-től A gyilkos járat (román feliratos), 20.45-től Alcarràs (román feliratos).

Forgalomkorlátozás Sepsiszentgyörgyön

Ma és holnap Kovászna megyébe érkezik a kerékpáros Székelyföldi Körverseny. Az érkezés és a következő rajt is Sepsiszentgyörgyön lesz, ahol forgalomkorlátozásokra kerül sor. A szervezők számításai szerint a versenyzők ma 15 óra körül érnek Sepsiszentgyörgyre, az Építők–Păiuș David hadnagy–1918. december 1. út–Kossuth Lajos utca–Gábor Áron utca vonalon haladnak végig, majd három kört tesznek a Gábor Áron–Vasile Goldiș–Stadion utca–Szabadság tér–Gróf Mikó Imre–1918. december 1.–Kossuth Lajos–Gábor Áron utca vonalon, a Bod Péter Megyei Könyvtárhoz érkezve. Ma 12 és 15.30 óra között a Gábor Áron utcában korlátozzák a forgalmat, kérik a gépkocsivezetőket és a gyalogosokat, hogy tartsák be a rend­őrök utasításait. 15.30 és 18 óra között a Gábor Áron utcában teljesen lezárják a forgalmat. A Victor Babeș utcában a közlekedés zavartalanul zajlik 15.30-ig, a kerékpárosok érkezési idejének függvényében a Gábor Áron utca irányába lezárják a forgalmat a verseny végéig. A Bod Péter Megyei Könyvtár, illetve a Park Hotel mögötti területre a megszokott módon lehet behajtani 15.30-ig, majd a kerékpárosok érkezési idejének függvényében a verseny végéig a forgalmat itt is lezárják. Pénteken a versenyzők 12.45-kor indulnak a Sepsi Value Centre parkolójából, végighaladnak az Oltmező–Gyöngyvirág–Gyár–Kós Károly–József Attila utcán, majd Előpatak irányában elhagyják a várost.

Ingyenes méhnyakrákszűrés

Ismét Háromszéken tartózkodik a méhnyakrákszűrési karaván, melyet ma és holnap Zágonban, Zabolán és Kovásznán lehet felkeresni. Várják a 24 és 64 év közötti nőket ingyenes Babeş–Papanikolau-tesztelésre és HPV-szűrésre. A program célja a méhnyakrák megelőzése, korai felismerése. Szűrésre lehet jelentkezni ma 10 órától Zágonban és 16 órától Zabolán, mindkét helyen az orvosi rendelő udvarán, pénteken 10 órától Kovásznán a szívkórháznál, illetve 14 órától a város központjában.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Nicoale Iorga utcai Sensiblu-Dr. Max (telefon: 0267 312 049), Kézdivásárhelyen mától a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Középajtán, pénteken Nagyajtán, kedden Miklósváron és Köpecen gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak. A szelektív, illetve háztartási hulladékot a szokásos program szerint szállítják el.

IVÓVÍZ. Fotosmartonoson ma a víztartály takarítása és fertőtlenítése miatt 8 és 17 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. * Sepsiszentgyörgyön ma javítási munkálatok miatt 8 és 11 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Csíki utca bal oldali részén, az RGT épületétől egészen a város végéig. Augusztus 12-én, pénteken 8 és 15 óra között a Román Hadsereg utca 15-ös számától (az Ady Endre-iskolától) egészen a 31-es számig (az 1-es és 2-es tömbház A és B lépcsőházaiban is) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás.

ÁRAMSZÜNET. Javítási munkálatok miatt Sepsiszentgyörgyön ma 9 és 15 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Kós Károly utcában az Andrei Șaguna utca és a körforgalom között.

AUTÓBUSZJÁRAT A SIC FESZTRE. Augusztus 10–14. között az árkosi Szentkereszty-kastély udvarán zajlik az idei SIC Feszt ifjúsági fesztivál. A helyszínre Sepsiszentgyörgyről autóbusz indul óránként 17 órától a Sepsi Value Centre-től. Árkosról 23 és 2 óra között ugyancsak óránként indul autóbusz Sepsiszentgyörgyre. Jegyár: 5 lej.

GYŰLÉS. A volt politikai foglyok háromszéki szervezete augusztus 12-én, pénteken 11 órától nagygyűlést tart. Kérik mindazokat, akik tagjai a szervezetnek és részesülnek az 1990/118-as törvény által nyújtott kárpótlásban, jelenjenek meg a székházban. Téma: a szövetség alapszabályzatának módosítása. Az emlékházban készülnek a volt hadifoglyok számára emléksarkot kialakítani, ezért kérik azokat, akik rendelkeznek tábori levéllel, tárgyakkal, amelyek a fogságban készültek, vigyék el a székházba. Október 10-ig várják az Írd meg te is! című pályázatra diákok írásait a diktatúra idején történtekről, ezekbe nagyszülők, szülők emlékeit is belefűzhetik a jelentkezők.

NÓTAEST. Augusztus 12-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Sugás-kertben szól a nóta a Muskátli zenekarral és énekeseivel.

BICIKLITÚRA. Augusztus 14-én, vasárnap 10 órától biciklitúrát szervez a Zöld Nap Egyesület. Indulás a kézdivásárhelyi sportcsarnoktól. Túraútvonal: Kézdivásárhely–Torja–Kézdikővár–Szárazpatak–Kiskászon–Kézdiszentélek–Kézdivásárhely.

MAGMA. Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér szeptember 6-ig zárva tart.

KALANDVONAT. Augusztus 10–17. között szünetel a Sepsi Tour kalandvonat sugásfürdői és városi járata. Augusztus 18-tól a kisvonat a megszokott menetrend szerint közlekedik.